La aplicación sanjuanina CuyIT se lanzó este martes 3 de noviembre para usuarios de toda Argentina, con acceso gratuito durante su primer año de expansión nacional. La plataforma, creada por Rodrigo Muñoz, conecta a personas que necesitan un servicio con trabajadores, profesionales y comercios disponibles en tiempo real. La aplicación ya supera los 4.000 usuarios y prevé crecer tras su lanzamiento nacional.

A diferencia de un directorio de contactos, CuyIT permite describir una necesidad, enviar una solicitud y recibir respuestas de prestadores cercanos. Sirve para buscar plomeros, electricistas, docentes, mozos y otros oficios, con reservas y chat interno.

Cómo encuentra a un trabajador disponible

Cuando alguien solicita un servicio, la plataforma busca perfiles con disponibilidad y les envía una notificación. Si no hay una respuesta, amplía progresivamente el radio de búsqueda para encontrar otras opciones.

“En menos de cinco minutos te está contestando un profesional”, señaló Muñoz a DIARIO HUARPE, al describir el tiempo de respuesta al que apunta el sistema. La llegada al domicilio y el precio se acuerdan después.

Ambas partes pueden dejar calificaciones tras cada servicio. Para reforzar la confianza, el creador explicó que la plataforma solicita documentación de identidad, antecedentes y, cuando corresponda, matrícula o antecedentes laborales, con revisión automatizada y humana.

La inteligencia artificial que interpreta los pedidos

Una de las novedades es la incorporación de un asistente de IA que permite explicar lo que se necesita mediante audio o texto. El sistema intenta identificar el oficio adecuado, orientar sobre presupuestos aproximados según la zona y dirigir el pedido a quienes podrían realizarlo.

Muñoz indicó que la herramienta se ajusta con las consultas y presupuestos aportados por usuarios y prestadores. Los montos son orientativos. A futuro, el equipo quiere mejorar la interpretación de fotografías de objetos o instalaciones dañadas.

“La idea sería afinar tanto la inteligencia que cuando vos le mandás una imagen, le digás una o dos palabras para que entienda el problema”, explicó sobre esa función en desarrollo.

De una idea educativa a un equipo sanjuanino

La iniciativa comenzó hace más de un año y medio, cuando Muñoz trabajaba solo en una herramienta para conectar necesidades educativas. Luego amplió la propuesta a oficios, profesionales, gastronomía y negocios; la primera versión pública llegó durante 2026.

“Al principio sí comencé solo”, recordó. Hoy trabaja con un equipo de marketing y redes sociales, un área comercial en la que participa Diego y colaboradores que buscan alianzas con universidades, consejos profesionales y empresas.

Busca que los trabajadores independientes consigan nuevos clientes. Los comercios pueden mostrar ofertas o descuentos asociados a las búsquedas y contrataciones realizadas en la plataforma.

El próximo desafío es salir de Argentina

Muñoz quiere incorporar herramientas de accesibilidad para personas con dificultades visuales o de comunicación y mejorar la IA para que entienda pedidos cada vez más específicos. También piensa en facilitar contactos laborales para empresas y proveedores vinculados, entre otros sectores, con la minería.

Tras un viaje a Dubái, Muñoz comenzó a proyectar su expansión exterior, aunque no anunció un desembarco confirmado. “Nuestra idea es siempre hacerla internacional a la aplicación”, aseguró.

Por ahora, la prioridad es sumar usuarios y profesionales en Argentina para que haya personas disponibles a ambos lados de cada solicitud. CuyIT puede descargarse en Google Play y App Store.