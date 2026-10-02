Ante la reciente convocatoria de ingreso lanzada por el Poder Judicial de San Juan, el programador sanjuanino Gabriel Ríos (28) creó "Tu Ingreso Judicial", una aplicación web y móvil diseñada para entrenar y evaluar a los aspirantes a lo largo de las cinco etapas del proceso de selección.

La plataforma —accesible directamente desde www.tuingresojudicial.com— suma actualmente una alta demanda en la provincia, registrando promedios diarios de más de 100 usuarios activos y picos que alcanzan entre 180 y 200 personas por día.

Al respecto, el desarrollador estuvo en el programa "Yo Te Invito" de HUARPE TV conducido por Ana Paula Zabala. El joven destacó el crecimiento del sitio: "Se está moviendo cada vez mucho más rápido. Hace una semana y media empecé a hacer publicidad y hoy por hoy casi más de 100 personas por día la están usando; algunos días son 180, 200, a veces baja a 90, pero sí se está moviendo muchísimo".

En la entrevista, Ríos relató cómo se originó esta idea, por la necesidad de su entorno cercano. "Todos los familiares que tengo, mi novia, mi hermano, mis primos, todos se anotaron. Entonces, me surgió la idea de hacer una aplicación en base a las reglas que el Poder Judicial ya había publicado", recordó Ríos sobre el inicio del proyecto.

Tras leer detalladamente los reglamentos oficiales, Ríos tomó notas, extrajo recomendaciones clave y programó una primera versión en dos semanas. Sus familiares actuaron como testers del sistema, aportando correcciones y devoluciones continuas.

La efectividad de la herramienta quedó ratificada tras las primeras instancias de evaluación: su hermano rindió y logró aprobar el examen, mientras que su novia y otros familiares avanzaron en sus fechas fijadas de rendición: "Mi hermano, por ejemplo, ayer rindió y aprobó. Mi novia rinde mañana", confirmó entre risas durante la entrevista.

Funcionalidades, diagnóstico pedagógico y uso en el celular

La plataforma permite el entrenamiento continuo tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Esto habilita a los aspirantes a ejercitarse durante trayectos cotidianos: "Podés descargarlo y podés ya dejarlo integrado en el celular para trabajar sin conexión. Entonces podés llevarlo a todos lados; podés estar en el colectivo y podés ir practicando tanto ortografía, dactilografía, como las pruebas de verdadero o falso", detalló el desarrollador.

El impacto de la IA

Con cinco años de experiencia en el sector y trayectoria previa en dos proyectos para empresas de Buenos Aires, Ríos destacó el cambio de paradigma que supuso la Inteligencia Artificial en el desarrollo de software.

"Un desarrollo como este antes me hubiera tomado aproximadamente cinco meses; esta vez me tomó dos semanas aproximadamente la primera versión, y todavía lo sigo mejorando", comentó el programador.

En los últimos cinco meses, aplicando IA a sus procesos, Ríos encaró cinco desarrollos distintos, teniendo actualmente dos en producción ("Tu Ingreso Judicial" y la herramienta Superlink). Respecto a las transformaciones del mercado, reflexionó sobre cómo la tecnología modifica la rutina laboral: "Hay personas que se empiezan a quedar sin trabajo debido a esto, pero el programador no se tiene que asustar, sino más bien usarlo a su favor, aprender de la IA y conocer sus límites", sostuvo.

Finalmente, remarcó la importancia de poner la innovación al servicio de las necesidades concretas de la sociedad: "Es mejor ocuparse antes que preocuparse, como siempre dice mi novia. Las necesidades de la gente están ahí, hay que solamente prestar atención", concluyó Ríos.