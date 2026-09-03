La investigadora argentina Amina Helmi, nacida en Bahía Blanca y formada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue distinguida en Oslo, Noruega, con el prestigioso Premio Kavli en Astrofísica 2026 —considerado el "Nobel" de las ciencias del universo—, convirtiéndose en la primera argentina en lograrlo.

El galardón, otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras y dotado con un millón de dólares por categoría además de una estatuilla, fue entregado en el marco de una ceremonia donde se reconoció a diez científicos de nueve nacionalidades procedentes de tres continentes.

Helmi compartió el galardón con el astrónomo ruso Vasily Belokurov (Universidad de Cambridge, Reino Unido) y el francés Rodrigo Ibata (Universidad de Estrasburgo).

Según destacó el comité de los premios presidido por Per Barth Lilje, los tres galardonados "transformaron radicalmente nuestra comprensión de cómo han evolucionado las galaxias masivas" al aportar pruebas observacionales claras de que dichas galaxias crecen mediante la acreción de sistemas más pequeños, dejando huellas visibles en la Vía Láctea.

El trabajo de la científica permitió identificar corrientes estelares —restos de pequeñas galaxias fusionadas— y demostrar que el fenómeno Gaia-Enceladus Sausage contribuyó a la estructura del halo interno y afectó el disco temprano de la galaxia hace entre 8 y 11 mil millones de años.

Referente mundial en quimiodinámica, la investigadora también profundiza en el estudio de las condiciones de la materia oscura. Tras recibir el reconocimiento, Helmi declaró al diario La Nación: "Creo que es un premio a la carrera, al esfuerzo y al trabajo de tanta gente con la que colaboré todos estos años; como no hay Nobel de Astrofísica, esto es lo máximo a lo que se puede llegar". Su trayectoria incluye galardones previos como el Premio Spinoza (2019) y el Premio Brouwer (2021), además de ser miembro de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos desde 2017 y dama de la Orden del León Neerlandés desde 2021.

Hija de madre neerlandesa y de padre egipcio (quien fue profesor de química en Argentina), Helmi emigró a los Países Bajos en 1996, donde inició un doctorado en la Universidad de Leiden y posteriormente se incorporó al Instituto Kapteyn en Groningen, institución en la que fue nombrada catedrática en 2012.

Los Premios Kavli fueron creados en 2008 por el empresario y tecnólogo Fred Kavli (1927-2013), originario de Noruega y radicado en Estados Unidos. Este hito científico se da en un contexto complejo local, señalado en el ámbito académico frente a los desafíos presupuestarios del Gobierno nacional, ratificando la vigencia, el valor internacional y el talento de la ciencia argentina.