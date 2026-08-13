Después de pasar un mes detenida bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos y ser trasladada por cuatro estados, la argentina Iliana Lick recuperó la libertad y habló por primera vez sobre lo que vivió.

“Me trataron como a una delincuente y eso no está bien”, afirmó la joven en declaraciones a NBC Philadelphia/Telemundo 62, luego de regresar a su casa en Filadelfia.

Lick había sido detenida el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia, cuando se preparaba para viajar a Kansas City para asistir al partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Desde entonces permaneció alojada en distintos centros migratorios y pasó por Filadelfia, Louisiana, Texas y Nuevo México antes de ser liberada.

La joven reconoció que todavía intenta procesar lo ocurrido. Dijo sentirse “muy afortunada”, aunque admitió que continúa cansada y “en un estado de shock”.

Qué pasó con su situación migratoria

Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Lick ingresó al país el 17 de marzo de 2023 y permaneció allí después del vencimiento de su visa.

Su novio, Steven Melchiorre, explicó que había ingresado legalmente y que tenía una solicitud migratoria pendiente mientras buscaba obtener una visa de trabajo. También sostuvo que nunca había cometido un delito ni faltado a una audiencia.

Desde el DHS aclararon, sin embargo, que tener una autorización laboral o un trámite migratorio pendiente no implica por sí mismo contar con estatus legal en Estados Unidos.

Lick recuperó la libertad después de una audiencia judicial y del pago de una fianza de US$10.000. Para afrontar los gastos del proceso, su pareja había iniciado una campaña en GoFundMe que recaudó US$18.871 mediante 225 donaciones.

“Esas personas no son delincuentes”

Más allá de su propia experiencia, la argentina puso el foco en las personas con las que compartió la detención y defendió a quienes continúan bajo custodia.

“Esas personas no son delincuentes. Son personas que tienen familia, tienen hijos, son muy trabajadores y no se merecen esto”, sostuvo.

Lick, que trabaja como niñera para dos familias, recordó especialmente a las nueve mujeres con las que compartió parte de su detención.

“Éramos nueve y nos apoyábamos unos a otros. Literalmente, lloraba en el avión pensando en ellos”, contó.

Mientras continúa abierto su expediente migratorio, la joven podrá seguir el proceso desde su casa en Filadelfia. También agradeció el apoyo que recibió tanto en Estados Unidos como en Argentina: “No puedo creer que tanta gente me esté apoyando y que vayan a estar ahí para mí”.