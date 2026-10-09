La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines tiene por delante una oportunidad de revancha y una cita con la historia. Este viernes 9 de octubre, desde las 17.30, los chicos dirigidos por Esteban Ábalos enfrentarán a la poderosa España por las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. El desafío será enorme: superar a uno de los grandes candidatos al título, dejar atrás la dura derrota sufrida en la fase de grupos y conseguir el boleto a la gran final del Mundial.

El encuentro tendrá un condimento especial. Apenas unos días después de caer por 6 a 1 ante los europeos, Argentina volverá a encontrarse con el mismo rival, pero esta vez en una instancia decisiva, donde no habrá margen para una nueva oportunidad.

La Albiceleste llega con el ánimo renovado después de una clasificación cargada de emoción. Este jueves derrotó 5 a 4 a Francia en los cuartos de final, en un partido que exigió carácter, concentración y entrega hasta el último minuto.

Una clasificación que alimenta el sueño argentino

El triunfo frente a Francia dejó a Argentina entre los cuatro mejores seleccionados del mundo y ratificó la capacidad de reacción de un equipo que atravesó momentos difíciles durante el campeonato.

Bautista Romero, con un doblete, fue uno de los protagonistas de la victoria. Joaquín Morales, Valentín Funes y el sanjuanino Alejo Espinoza completaron los cinco goles que permitieron alcanzar las semifinales.

El recorrido argentino comenzó con una victoria por 7 a 3 frente a Suiza, continuó con la derrota ante España y un empate 2 a 2 frente a Italia. Ya en los cruces eliminatorios, los chicos lograron dar un paso fundamental al superar a Francia.

Ahora llega el desafío más exigente. Argentina deberá encontrar su mejor versión para competir ante un adversario que ya demostró su jerarquía.

España, el gigante al que Argentina quiere derribar

El antecedente más cercano obliga a tomar recaudos. España se impuso por 6 a 1 durante la fase de grupos y dejó en evidencia su poderío ofensivo. Sin embargo, aquella derrota también representa una motivación para los argentinos, que tendrán la posibilidad de demostrar cuánto crecieron desde ese encuentro.

El conjunto español llega después de golear 16 a 1 a India en los cuartos de final, un resultado que ratifica su condición de candidato al título.

Para los dirigidos por Ábalos, la clave estará en sostener la concentración defensiva, evitar los errores que costaron caro en el primer enfrentamiento y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse frente al arco rival.

Pero además de lo táctico, Argentina necesitará ese carácter que mostró ante Francia. La entrega, la actitud y la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas serán fundamentales para intentar dar el golpe.

Una semifinal que puede convertirse en histórica

El encuentro entre Argentina y España comenzará este viernes a las 17.30, hora argentina, en Asunción. El ganador accederá a la final del Mundial Sub 19, que se disputará el sábado 10 de octubre, mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto.

Con una importante presencia de jugadores sanjuaninos, la Selección Argentina buscará dar una nueva alegría a una provincia donde el hockey sobre patines se vive con especial pasión.

Los chicos ya demostraron que tienen capacidad para levantarse después de los golpes. Ahora tendrán enfrente a una España que llega como favorita, pero también la oportunidad de cambiar la historia de aquel 6 a 1.

La revancha está servida. Y para Argentina, lo que está en juego es mucho más que un partido: es la posibilidad de alcanzar una final mundialista y protagonizar una verdadera hazaña.

Dato

Los partidos se verán por la señal de HUARPE TV, en el 19.2 de TDA y por Kick.com/huarpetv.