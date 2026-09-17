La Armada Argentina desplazó a nueve efectivos en medio de una investigación judicial por el presunto cobro de sobresueldos dentro de la fuerza.

La medida fue adoptada mientras avanza una causa que busca determinar si existió un mecanismo irregular mediante el cual determinados integrantes de la Armada habrían recibido dinero por fuera de sus remuneraciones habituales.

Los desplazamientos alcanzaron a nueve efectivos y forman parte de las medidas tomadas en el marco de la investigación.

La investigación por los presuntos pagos

La causa se encuentra bajo investigación judicial y apunta a establecer cómo se habría instrumentado el supuesto esquema de pagos y quiénes habrían participado.

La Justicia analiza documentación y distintos elementos vinculados con el funcionamiento administrativo de la fuerza para determinar si existieron irregularidades.

Por el momento, la investigación busca determinar responsabilidades y el alcance que habría tenido el mecanismo denunciado. El desplazamiento de los efectivos no implica, por sí mismo, una declaración de responsabilidad penal.

La Armada, mientras tanto, tomó medidas internas ante el avance de la investigación, mientras la Justicia continúa reuniendo elementos para esclarecer el caso.

El expediente podría derivar en nuevas medidas y en la convocatoria de integrantes de la fuerza para brindar información sobre el supuesto esquema de sobresueldos.