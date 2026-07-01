La arquitectura también se desarrolla más allá de la obra tradicional y gana espacio en áreas cada vez más diversas en San Juan. En el marco del Día del Arquitecto, que se celebra este miércoles 1 de julio, la arquitecta y desarrolladora inmobiliaria Fernanda Segovia explicó cómo el ejercicio profesional se amplió con el paso de los años y hoy abarca desde el urbanismo y el patrimonio hasta el interiorismo, el paisajismo y el asesoramiento inmobiliario.

"La arquitectura trabaja con muchos actores y diferentes profesionales. No podemos pensarla solamente desde la construcción o desde la técnica", afirmó a DIARIO HUARPE Segovia al describir el amplio campo de acción que tiene actualmente la carrera.

"La profesión interviene en la arquitectura residencial, la comercial, el patrimonio, el urbanismo, las remodelaciones, las inversiones, el asesoramiento inmobiliario, el interiorismo y el paisajismo. Es una gama muy amplia de posibilidades para desarrollarse", agregó.

La arquitecta sostuvo que el objetivo siempre es el mismo, aunque cambie el ámbito de trabajo. "Cuando diseñamos una vivienda buscamos mejorar la calidad de vida de las personas y generar espacios que respondan a sus necesidades. Como asesora inmobiliaria también acompaño a quienes buscan concretar el sueño de su casa", señaló.

El valor de pensar los espacios

Segovia explicó que el interiorismo representa una de las especialidades menos conocidas de la profesión y que comienza una vez finalizada la construcción. "Muchas personas terminan su vivienda y sienten que los espacios todavía no reflejan cómo quieren vivirlos. Ahí aparece el trabajo sobre la iluminación, los textiles, el mobiliario y todos los elementos que construyen la experiencia cotidiana", expresó.

"La arquitectura comunica. No solo habla el edificio, también hablan los objetos, la luz, los colores y la manera en que habitamos cada ambiente", remarcó.

Un mensaje para quienes quieren estudiar la carrera

Segovia también dejó un mensaje para los jóvenes que evalúan seguir esta profesión. "Siempre va a existir un lugar dentro de la arquitectura con el que uno pueda identificarse. No todo es obra ni hace falta saber dibujar para convertirse en arquitecto", aseguró.

Finalmente, destacó que la carrera ofrece múltiples caminos de desarrollo. "Podemos pensar ciudades, investigar, trabajar en sustentabilidad, diseñar muebles o acompañar proyectos comerciales. Es una disciplina que permanentemente invita a desafiarse y descubrir nuevos espacios donde crecer profesionalmente", concluyó.