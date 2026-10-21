La arriesgada decisión de Icardi sobre su futuro que podría perjudicarlo

Mauro Icardi se fue con Eugenia China Suárez sus hijos y su madre a Estados Unidos y luego a México. Si bien pasaron unos días de vacaciones se rumoreó que aprovechó para reunirse con clubes de fútbol. Sin embargo parece que el jugador no volverá a las canchas hasta mínimo diciembre de este 2026. Gustavo Méndez en su programa de streaming La Posta del Espectáculo reveló la controversial noticia sobre el delantero.

Gustavo Méndez afirmó que el atacante decidió no firmar ningún vínculo contractual hasta fin de año. Cabe destacar que es una medida contraproducente porque podría perjudicarlo en el mercado de pases actual. Esto se debe a la alta competencia y al nivel exigente en el que pretende mantenerse el futbolista rosarino. La falta de actividad oficial preocupa tanto a sus seguidores como a los especialistas del deporte.

El último partido de Mauro Icardi con el Galatasaray fue en mayo y desde ese momento dejó de entrenar fútbol propiamente dicho. Si bien se mostró realizando ejercicios en el gimnasio de su casa en Buenos Aires el rodaje deportivo es fundamental. Los clubes que apuestan por profesionales de su categoría exigen ritmo de juego. Si quiere volver a competir en la élite necesita demostrar que está a la altura de la exigencia.

En diciembre se reabre el mercado de pases y las negociaciones formales con los clubes europeos. Por lo tanto el atacante ve una oportunidad concreta para incorporarse a alguna liga importante de ese continente. Cabe recordar que el futbolista pretende continuar con el pedido de restitución internacional de sus hijas en Turquía según su abogada Elba Marcovecchio. Por este motivo legal el deportista tiene que fijar residencia en ese país.

Para Eugenia China Suárez la situación actual también representa una seria incertidumbre por sus hijos. Desde que regresaron de Turquía los chicos no volvieron al colegio y podrían haber perdido el ciclo escolar. Para la actriz es fundamental que el jugador defina su destino profesional cuanto antes. De esa manera podrá reorganizar la vida de los pequeños y acordar los permisos con sus respectivos padres.