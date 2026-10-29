La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó este 28 de octubre, por una abrumadora mayoría, el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. La resolución presentada por el país caribeño obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, en una jornada marcada por denuncias previas sobre presiones diplomáticas ejercidas por Washington para intentar mermar el respaldo a La Habana.

Entre los tradicionales votos en contra de Estados Unidos e Israel se sumaron en esta oportunidad naciones como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Ucrania; mientras que potencias o países de la región como Chile, Honduras, Perú y República Dominicana se inclinaron por la abstención. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, celebró el resultado en redes sociales bajo la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza.

Denuncias de presiones y impacto económico

Días antes de la votación, el propio Rodríguez había acusado a la Casa Blanca —incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio— de utilizar la intimidación y la coacción sobre delegaciones y jefes de Estado para forzar abstenciones. Asimismo, denunció la naturaleza criminal de las sanciones secundarias y el recrudecimiento del bloqueo energético.

De acuerdo con los datos oficiales presentados por el Gobierno cubano, las medidas coercitivas unilaterales causaron pérdidas por 8.083,3 millones de dólares solo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el período precedente. El trasfondo de este endurecimiento se ancla en la orden ejecutiva firmada el pasado 29 de enero por el presidente estadounidense, Donald Trump, declarando una "emergencia nacional" bajo el argumento de que la isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria".

"La inmensa mayoría de los estados miembros de la ONU mantendrán su respaldo a la resolución. La comunidad internacional tiene conciencia sobre la naturaleza criminal del bloqueo. Está al tanto del cruel y sostenido reforzamiento de este año. Conoce la aplicación de las sanciones secundarias, y del uso de la intimidación para prohibir a gobiernos y empresarios de cualquier parte del mundo a comerciar y relacionarse con Cuba", escribió el alto funcionario en su perfil de X esa misma jornada.

Sostuvo además que "la comunidad internacional comprende el impacto del bloqueo energético y del daño que provoca a la población y la economía", "rechaza política y moralmente que se pretenda asfixiar a una población entera por vía del hambre, la miseria y la desesperación", amén de apuntar que "el castigo colectivo y los intentos genocidas" son severamente condenados "en casi todas las sociedades".

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva declarando una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según la Casa Blanca, representa La Habana para la seguridad del país norteamericano y la región. Sobre esas bases, con las que se pretende argumentar que Cuba acoge a "grupos terroristas internacionales", el país norteamericano ha impuesto numerosas medidas coercitivas unilaterales, que han comprometido todavía más las condiciones de vida de los cubanos.