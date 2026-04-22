La Asociación Argentina de Árbitros defendió públicamente al árbitro Héctor Paletta, responsable del VAR en el último Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, en medio de la fuerte polémica por una jugada no revisada que generó el reclamo del equipo millonario.

A través de un comunicado, el organismo arbitral respaldó la actuación de Paletta y rechazó lo que calificó como versiones “malintencionadas” difundidas en redes sociales y algunos medios, en relación a su desempeño durante el encuentro.

La entidad sostuvo que el accionar del VAR se ajustó a los protocolos vigentes, en línea con otros respaldos que surgieron desde el ámbito arbitral, donde se remarcó que la jugada en discusión no constituía un error claro que ameritara revisión.

El cruce se da en un clima de alta tensión tras el partido disputado en el estadio Monumental, donde la actuación arbitral quedó bajo la lupa, especialmente por una acción en el área que River reclamó como penal y que no fue revisada.

Desde la Asociación también advirtieron sobre el impacto que este tipo de cuestionamientos puede tener sobre la labor de los árbitros, en un contexto donde el uso del VAR sigue generando debate en el fútbol argentino.

La polémica no solo involucra a los protagonistas del partido, sino que reaviva la discusión sobre los criterios de interpretación arbitral y el rol de la tecnología en decisiones clave dentro de encuentros de alta trascendencia como el Superclásico.