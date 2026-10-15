La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan emitió un comunicado oficial para manifestar su profundo dolor e informar el fallecimiento de Eduardo Garcés, expresidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan. A través de la declaración pública, la entidad gremial empresarial despidió con pesar a un dirigente clave para los productores y la vitivinicultura provincial, destacando que dedicó su vida a defender los intereses del sector. Asimismo, la organización expresó sus sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y compañeros en este momento de inmenso dolor.

Trayectoria y compromiso con el campo

En el texto, los representantes de la Asociación de Viñateros Independientes repasaron el valioso legado del dirigente y resaltaron su rol histórico como un auténtico hombre de campo. Garcés conocía de cerca la realidad de quienes trabajan la tierra, así como la dinámica de los factores de poder que inciden en la actividad agrícola.

En ese marco, la entidad hizo hincapié en que su compromiso con la defensa del agua y de la vida marcó un hito en momentos decisivos en que la producción estaba amenazada. Su dedicación constante le permitió construir lazos sólidos y ganarse un amplio reconocimiento nacional mediante su participación en diversas organizaciones del país.

Una huella imborrable en la producción

La Asociación de Viñateros Independientes definió a Garcés como un luchador incansable, solidario y profundamente comprometido con los quehaceres rurales. En el comunicado remarcaron que su experiencia, presencia constante y capacidad de representación dejan una huella imborrable y difícil de reemplazar en el gremialismo agrícola.

Por otra parte, la dirigencia subrayó que mantuvo su vocación intacta hasta sus últimos días, participando activamente de reuniones sectoriales y acompañando las gestiones con el mismo compromiso de siempre. Quienes compartieron el camino con él despidieron también a un gran amigo, cercano y generoso, cuyo recuerdo de lucha y compañerismo permanecerá siempre en la memoria productiva de San Juan.

Cronograma de las exequias

Para finalizar el comunicado, la Asociación de Viñateros Independientes invitó a productores, dirigentes y a toda la comunidad a acompañar a Garcés en su despedida, brindándole el último adiós con el afecto y respeto que supo ganarse.

En el comunicado se detalló la información oficial sobre las exequias. El velorio fue dispuesto para el jueves 15 de octubre de 2026, de 13:00 a 00:00 horas, en Cochería San Juan, sobre la calle General Acha. En la misma sala velatoria se oficiará la Santa Misa a las 22:00 horas. El sepelio se llevará a cabo el viernes 16 de octubre de 2026 a las 9:00 horas, donde el sector productivo le dará su descanso final.