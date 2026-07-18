Aldosivi dio un paso decisivo en la serie de 16avos de final de la Copa Argentina, en un partido histórico, eliminó a River Plate de Chacho Coudet, derrotándolo por 3 a 1. El millonario se despidió prematuramente de una de las competiciones que afrontaba en lo que resta del año. El Tiburón ahora enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en los octavos. El partido fue dirigido por el árbitro Andrés Gariano.

Ni el más pesimista de los hinchas millonarios hubiera esperado un mazazo tremendo en la reanudación del torneo federal de AFA. En diálogo con la prensa, Eduardo Coudet no les huyó a los micrófonos y protagonizó una conferencia de prensa de tono autocrítico en la que se despachó con algunas bombas.

"Tenemos que ser realistas, lo de hoy de parte nuestra fue un papelón, porque no le encuentro otra palabra más allá de respetar a todos los rivales. En el fútbol argentino podés perder con cualquiera, pero siento que el equipo hoy no transmitió lo que tiene que transmitir dentro del campo de juego y no me gustó nada", inició fuerte el Chacho.

"A todos los que vimos el partido no nos gustó la imagen ni lo que hemos transmitido. Hay que trabajar y obviamente que tenemos la intención de armar algo bueno, algo lindo, de que la gente se sienta identificada con el equipo, y para eso necesitamos completar el mercado pero también tenemos que mejorar muchísimo", reconoció.

"En una semana estamos compitiendo otra vez por el torneo local en cancha de River y acá hay que saber en el lugar donde estamos, ser valiente y revertir esta imagen, porque fue muy pobre", indicó el entrenador ofuscado, quien más tarde profundizó: "Fue muy malo lo que mostramos, tenemos que revertirlo cien por cien, estamos con la camiseta de River y tenemos que representarlo de otra manera".

Acerca de los cambios tempranos (Lucas Beltrán y Mauro Arambarri por Fausto Vera y Juan Cruz Meza, indicó: "Intenté un cambio de dinámica porque no entrábamos en la dinámica del partido. No es que esos dos cambios son puntuales sino que el equipo no se veía bien en ninguna línea. Intentamos con otro punta tener más presencia, más disputa, pero perdimos muchísimos duelos. La energía tiene que ser otra y no la encontré en casi ninguna faceta del juego ni ninguna etapa del partido".

También, Coudet marcó cómo alteró los planes la lesión de Sebastián Driussi: "Tuvimos la desgracia de perderlo y ninguno de los dos venía con ritmo, ni Rafa (Santos Borré) ni Lucas (Beltrán)... Excusas podemos buscar un montón, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen y no es lo que veo en la semana. No sé por qué nos cuesta tanto ejecutar lo que trabajamos en los partidos, pero hay que trabajar y encontrar soluciones. Después de hacer el partido que hicimos tenemos que hacernos responsables".

Esquema en dudas

El armado del plantel fue un tema que sobrevoló una y otra vez la charla: "Juanfer (Quintero) se tiene que presentar el jueves", dijo, y admitió esperar con ansias más incorporaciones: "Estamos buscando generar competencia en todas las posiciones. Todavía no lo pudimos lograr y también necesitamos -que el fútbol no te lo da- tiempo de trabajo. Tienen que adaptarse al cambio de idea, al club, tenemos que tratar de cerrar muchas cosas lo antes posible".

"No pasa por pedir un refuerzo más, sino que hay un montón de tratativas que no se han cerrado todavía. Hay jugadores que tuvimos que acelerar, el caso de los delanteros, por ejemplo, Lucas iba a tener una semana en la parte física y con la lesión de Seba tuvimos que acelerar y utilizarlo. Pero cuando perdés tenés que hacerte responsable y esta imagen no se puede repetir", reiteró.

Y en esa temática, sorprendió al ponerse al margen por completo de impulsar la nutrida lista de borrados: "Fue una decisión del club, institucional". Y abrió la puerta a un tema candente que sigue dando que hablar.

La lista de los borrados de River y qué había dicho al respecto Stefano Di Carlo son: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Ian Subiabre y Santiago Lencina.

En su momento, el presidente millonario había atribuido la limpieza en "conversaciones que ya estaban tomadas incluso previo a la final, en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo (Francescoli), el director deportivo (Pablo Longoria) y el entrenador...". Y amplió: "Hemos decidido, conjuntamente, que van a salir en torno a 15 jugadores: "He instruido al director deportivo para que comience este proceso desde hoy", afirmó en junio en ESPN.

Recuperación

River tendrá que trabajar mucho para levantar cabeza y aspirar a ganar un título que se le había negado en la final del último Apertura ante Belgrano de Córdoba. La Banda tiene fijados sus tres primeros partidos en el calendario por el Torneo Clausura: Barracas Central de local, Gimnasia en La Plata y Rosario Central en el Monumental. Además, en agosto abrirá su llave por octavos de final de la Sudamericana contra Santa Fe de Colombia o Caracas de Venezuela.

Aldosivi, que está anteúltimo en la Tabla Anual y la de promedios, comenzará el campeonato ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, también visitará a Barracas Central y más tarde recibirá a Gimnasia La Plata en La Feliz. En paralelo, soñará con dar otro paso en Copa Argentina cuando se mida en las próximas semanas contra Independiente Rivadavia. Mientras, saborea un triunfo que seguramente será recordado por mucho tiempo.