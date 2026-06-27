Franco Colapinto asumió la responsabilidad por no haber logrado avanzar a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El argentino, que finalizó en el 14° puesto tras quedar eliminado en la segunda tanda clasificatoria, hizo una fuerte autocrítica y reconoció que un error en su último intento terminó condicionando el resultado.

"Me equivoqué", admitió el piloto apenas finalizó la sesión, al analizar la vuelta decisiva que lo dejó sin chances de pelear por un lugar entre los diez mejores de la clasificación.

Colapinto explicó que venía realizando un buen trabajo durante toda la jornada y que el auto tenía el ritmo necesario para avanzar a la Q3. Sin embargo, contó que en el giro definitivo cometió un exceso que le hizo perder tiempo valioso y frustró sus aspiraciones de mejorar el registro.

A pesar de la decepción por el resultado, el argentino remarcó que el balance general del fin de semana continúa siendo positivo. Destacó el rendimiento mostrado por el equipo durante los entrenamientos y sostuvo que el monoplaza tiene un buen ritmo de carrera, por lo que confía en poder recuperar posiciones durante la competencia.

El joven piloto señaló que largar desde la séptima fila no modifica el objetivo planteado para el domingo y aseguró que intentará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en un circuito donde los sobrepasos suelen ser posibles gracias a las zonas de DRS y a las características del trazado austríaco.

Colapinto también agradeció el trabajo realizado por los ingenieros y mecánicos de su equipo durante todo el fin de semana y afirmó que analizarán los datos de la clasificación para corregir los errores y llegar en mejores condiciones a la carrera.

Con la clasificación ya concluida, el argentino pondrá ahora toda su atención en el Gran Premio de Austria, donde buscará remontar desde el 14° lugar de la grilla y sumar puntos en una temporada que continúa siendo clave para consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.