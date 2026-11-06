La autopsia confirmó que la beba fallecida en Santa Lucía murió por causas naturales

La investigación por la muerte de una beba de un mes y medio en Santa Lucía tuvo sus primeros avances este viernes 6 de noviembre. Según los resultados preliminares de la autopsia, la pequeña falleció por causas naturales y los especialistas descartaron que se tratara de una muerte violenta.

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando los padres de la niña llegaron desesperados a la guardia de la Subcomisaría Santa Lucía Este con la criatura, que ya no presentaba signos vitales. Ante la situación, los efectivos policiales que se encontraban en la dependencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no lograron recuperarla.

Posteriormente, se organizó un operativo de urgencia para trasladarla a un centro de salud, donde el personal médico continuó con las tareas de asistencia. Sin embargo, los esfuerzos tampoco tuvieron éxito y se confirmó el fallecimiento.

Qué determinó la autopsia

Tras la intervención de la Justicia, el cuerpo de la beba fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar los estudios correspondientes. Los primeros resultados de los peritajes permitieron establecer que no había indicios de criminalidad y que la muerte se produjo por causas naturales.

De todas maneras, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que todavía resta conocer el informe detallado y definitivo de la autopsia, que permitirá precisar las circunstancias del fallecimiento.

La investigación está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, cuyo equipo intervino durante la mañana del jueves, poco después de las 6, cuando se constató formalmente el deceso.

Con el primer resultado forense, la pesquisa descartó la hipótesis de una muerte violenta y ahora aguarda la documentación definitiva para establecer las causas del fallecimiento y determinar los pasos finales del expediente.