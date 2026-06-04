La causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó datos escalofriantes tras conocerse los resultados de la autopsia. El informe forense confirmó que el cuerpo presentaba cortes realizados con un cuchillo y que el único acusado, Claudio Barrelier, "sabía muy bien lo que hacía" al momento de desmembrar los restos. Según los peritos, si bien los cortes no fueron catalogados como "profesionales", Barrelier demostró tener conocimientos evidentes para realizar dicha acción, la cual se ejecutó post mortem con el fin de facilitar el ocultamiento del cadáver.

El estudio médico también detectó signos claros de abuso sexual, aunque no se advirtieron daños graves en los órganos internos de la víctima. La reconstrucción del fiscal Raúl Garzón sostiene que Agostina ingresó a la vivienda de Barrelier en barrio Cofico el pasado 23 de mayo, lugar donde habría sido abusada y asesinada por asfixia entre esa noche y la madrugada siguiente. Tras el crimen, el acusado habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de trasladar los restos el lunes por la mañana en un Ford Ka perteneciente a una amiga, para finalmente enterrarlos en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

El hallazgo de los restos fue posible gracias a la intervención de un perro adiestrado, que marcó un sector cercano a una alcantarilla donde las lluvias y la humedad habían borrado cualquier rastro visible de excavación. A raíz de este hallazgo, la investigación ha puesto la lupa sobre el domicilio de Barrelier, el cual ha sido descrito por testigos como el escenario de múltiples ataques sexuales y episodios de violencia que se remontan a más de una década. Recientemente, una mujer denunció haber sido víctima de un abuso sexual en manada en esa misma casa hace diez años, cuando tenía 12 años, tras ser captada por el imputado y sometida por un grupo vinculado a la barra brava de Instituto.

A este historial de horror se le suma el testimonio de otra joven que aseguró haber sido retenida ilegalmente en la propiedad durante 2025. Según su relato, Barrelier la amenazó con una pistola y un cuchillo, la obligó a desnudarse y la ató de pies y manos con cinta adhesiva. La víctima logró escapar en ropa interior hacia la calle tras aprovechar que sus ligaduras no estaban bien sujetas.

Actualmente, la Justicia intenta determinar si Barrelier contó con ayuda para el traslado del cuerpo o para encubrir el femicidio. En este marco, se analiza el rol de la dueña del vehículo utilizado, el cual fue secuestrado tras haber sido lavado exteriormente, una maniobra que despertó sospechas sobre un posible intento de ocultar pruebas biológicas. Los próximos pasos procesales apuntan a identificar las herramientas utilizadas para el desmembramiento y establecer si existió una red de protección en torno a la denominada "casa del horror".