La muerte de Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en Héroes y Nashville, continúa bajo investigación luego de que se conocieran los primeros resultados de la autopsia realizada tras su fallecimiento a los 36 años.

La oficina forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó que no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber provocado o contribuido a la muerte de la actriz. El estudio fue realizado el lunes y, por el momento, no permitió establecer la causa del fallecimiento.

El forense Mike Ellis señaló que la causa y la forma de la muerte permanecen pendientes de una investigación más exhaustiva y de estudios adicionales. La pesquisa continúa activa y las autoridades indicaron que todavía no cuentan con más detalles oficiales.

Panettiere había sido encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto en una vivienda de Greenville, donde se alojaba temporalmente. La policía recibió un llamado al 911 a las 13.51, en el que se alertaba sobre una mujer que no respondía y que aparentemente se encontraba en paro cardíaco.

La actriz había viajado el sábado desde Los Ángeles hasta Greenville junto a su novio, Brian Hickerson. En los últimos días, según informó el medio estadounidense TMZ a partir de una fuente cercana, Panettiere había manifestado fuertes dolores de espalda que la habían llevado a realizarse estudios médicos.

Tras el llamado de emergencia, los paramédicos llegaron rápidamente al lugar e iniciaron maniobras de reanimación. Según las fuentes policiales citadas por TN, realizaron soporte vital cardíaco avanzado, que incluyó RCP, medicación, asistencia respiratoria y monitoreo cardíaco.

Las maniobras continuaron durante al menos media hora, con compresiones torácicas para intentar estimular el corazón. Sin embargo, los esfuerzos no tuvieron resultado y Panettiere fue declarada muerta a las 14.32 del domingo.

Por ahora, las autoridades evitaron confirmar una causa de muerte. Los resultados de la autopsia preliminar descartaron signos de traumatismo, pero serán necesarios nuevos estudios para determinar qué ocurrió y establecer oficialmente la causa y la forma del fallecimiento.

La investigación permanece abierta mientras la oficina forense de Greenville espera completar los análisis adicionales que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de la actriz estadounidense.