La investigación por el crimen de Johana Mailén Antonich, la joven de 28 años asesinada en Mar del Plata luego de acudir a una supuesta oferta laboral, sumó un dato clave. La autopsia preliminar determinó que murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca en la zona cervical.

De acuerdo con el informe forense elevado al fiscal de la causa, Carlos Russo, la lesión afectó la tráquea y desencadenó una hemorragia masiva que terminó provocando el fallecimiento de la joven.

El examen también estableció que no se detectaron lesiones de índole sexual en la zona genital. Sin embargo, los investigadores no descartan que haya existido un intento de agresión o abuso que pudiera haber provocado una reacción defensiva de la víctima.

Johana, madre de dos niñas pequeñas, había acudido al lugar luego de responder a una oferta de trabajo difundida a través de redes sociales. Según la reconstrucción inicial, un chofer de remís la trasladó hasta el punto de encuentro y permaneció allí durante un tiempo.

Al no recibir novedades, el conductor se retiró del lugar al suponer que la joven había comenzado con sus tareas laborales.

El hallazgo del cuerpo y los dos detenidos

El cuerpo de Johana fue encontrado durante la madrugada del domingo en la zona costera de Punta Canteras, ubicada junto al sector de Waikiki, en Mar del Plata.

En las inmediaciones, efectivos policiales detuvieron a dos jóvenes señalados como principales sospechosos del crimen: Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27.

La búsqueda de la joven había comenzado durante la noche del sábado, cuando sus familiares perdieron contacto con ella. Tras el hallazgo del cadáver, que se encontraba sin la prenda inferior, sus allegados participaron de la identificación en el lugar.

Cómo continúa la investigación

El fiscal Carlos Russo aguarda ahora los resultados definitivos de las pericias complementarias para establecer con precisión la cantidad de heridas provocadas con un elemento punzocortante.

Además, está previsto que los dos imputados sean citados a indagatoria y que se tome declaración testimonial a familiares y personas del entorno de Johana, con el objetivo de reconstruir sus últimas horas y determinar qué ocurrió desde el momento en que salió de su casa para acudir a la supuesta entrevista laboral.

La investigación continúa abierta y los investigadores buscan establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque y cuál fue el vínculo entre la víctima y los dos sospechosos detenidos.