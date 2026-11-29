La investigación por la muerte de una beba de un mes en Chaco sumó un elemento clave luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia. El estudio detectó múltiples lesiones en el cuerpo de la nena y determinó que no se correspondían con el accidente doméstico que habían mencionado sus padres.

El informe fue realizado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) y llegó el viernes por la noche a la fiscal Mariana Echarri, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº1. Sus conclusiones respaldaron las advertencias que habían realizado los profesionales de la salud que atendieron a la beba antes de su muerte.

Por el caso permanecen detenidos Juana Ayelén Passenheim, de 31 años, y Alejandro Bruno Alfaro, de 30, ambos acusados de homicidio agravado por el vínculo. Durante sus declaraciones ante la Fiscalía, sostuvieron que la fractura de fémur que había sufrido su hija se produjo de manera accidental.

La explicación que dieron los padres

La pareja había señalado que el episodio ocurrió mientras le cambiaban el pañal a la beba. Según su versión, la niña se habría resbalado cuando estaba apoyada sobre un mueble y el padre intentó evitar que cayera, aunque no lo consiguió.

La abogada defensora de ambos, Gabriela Tomljenovic, también sostuvo la hipótesis del accidente doméstico. En declaraciones recopiladas por Diario Norte, describió el episodio como un infortunio y afirmó que la causa todavía estaba en una etapa inicial.

Sin embargo, las conclusiones preliminares de la autopsia pusieron en cuestión esa explicación. Ahora se esperan los resultados finales para determinar el futuro de la investigación.

Cómo comenzó la investigación

La beba ingresó el 18 de noviembre al Hospital Pediátrico con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Los médicos consiguieron recuperar su actividad cardíaca mediante maniobras de reanimación, pero su estado obligó a intubarla y trasladarla a terapia intensiva, donde murió horas después.

Durante la internación, los profesionales detectaron edema cerebral, ausencia de reflejos, hipertensión endocraneana y hemorragia subaracnoidea. Ante ese cuadro, una médica presentó una denuncia que dio origen a la investigación judicial.

Además, unas dos semanas antes de morir, la niña había recibido atención médica por una fractura de fémur. En aquella oportunidad surgieron sospechas sobre un posible síndrome del bebé sacudido.

Los padres permanecen detenidos

Las órdenes de detención se concretaron el jueves por la noche, cuando efectivos policiales encontraron a la pareja en el Hospital Julio C. Perrando. Ambos habían acudido al centro de salud para consultar sobre la entrega del cuerpo de su hija.

La madre es abogada y escribana, y trabajaba en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº1, mientras que su pareja es médico. Los dos permanecen vinculados a la causa, que continúa con la espera de los resultados definitivos de los estudios forenses.