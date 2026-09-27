La autopsia realizada a Maximiliano Flores Núñez, el joven que murió este sábado mientras permanecía detenido en la Comisaría 2da de Concepción, no encontró lesiones traumáticas que expliquen el fallecimiento. El informe preliminar indicó que la muerte habría sido por causas naturales.

Según los resultados conocidos, no se detectaron lesiones traumáticas en cráneo, cuello, tórax, abdomen ni pelvis. En cambio, los médicos encontraron una hemorragia digestiva de origen no traumático.

Los hallazgos todavía deberán ser corroborados mediante estudios de anatomía patológica, que permitirán precisar el origen del cuadro y completar las conclusiones médico-legales.

Qué determinó la autopsia

El resultado cobra relevancia porque una de las líneas que debía analizar la investigación era si los golpes que Flores Núñez habría recibido antes de ingresar a la dependencia policial podían haber incidido en su muerte.

El joven había sido reducido por vecinos durante la madrugada, luego de un presunto intento de robo en inmediaciones de avenida Circunvalación y Salvador María del Carril. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 2da y quedó a disposición de Flagrancia.

Durante su permanencia en la seccional comenzó a presentar vómitos y signos de deterioro físico. Recibió una primera asistencia médica y, horas después, volvió a descompensarse cuando se preparaba su traslado para ser examinado por un médico legista.

La investigación continuará pese al resultado

Cuando una segunda ambulancia llegó a la comisaría, los profesionales constataron que Flores Núñez había fallecido. A partir de ese momento se abrió una investigación para reconstruir qué ocurrió desde su aprehensión hasta la muerte.

La causa quedó en manos del fiscal Roberto Ginsberg y de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia.

Aunque la autopsia no vinculó el fallecimiento con lesiones traumáticas, la investigación continuará hasta contar con los resultados complementarios de anatomía patológica y determinar con precisión el origen de la hemorragia digestiva.