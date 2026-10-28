La repavimentación de la avenida Libertador, entre avenida Alem y avenida Rawson, podría comenzar en diciembre. Así lo adelantó Ariel Villavicencio, secretario de Infraestructura, en diálogo con DIARIO HUARPE, al señalar que el proyecto está prácticamente terminado y que restan resolver algunos detalles antes de avanzar con los trabajos.

“Está prácticamente el proyecto listo, está faltando algunos detalles para poder avanzar”, explicó el funcionario. Además, indicó que el gobernador pidió que la obra se concrete lo antes posible y afirmó que el objetivo es iniciar los trabajos en el corto plazo.

Reducirán el ancho del bulevar

Uno de los puntos que todavía se encuentran en análisis es la modificación del bulevar central. Según explicó Villavicencio, la propuesta busca reducir su ancho para destinar más espacio a la circulación de vehículos, en un sector con un importante movimiento de colectivos y automóviles.

“El objetivo y el proyecto tiende a disminuir el bulevar, ya que se considera que el bulevar, si bien tiene mucho ancho, no es un lugar de tránsito peatonal”, señaló.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que la intención es aprovechar mejor el espacio disponible y mantener una estética similar a la de otros sectores de la avenida que ya fueron renovados.

“Es preferible asignarle el espacio a la ruta, a la calle”, explicó. Y agregó que buscan “unificar un poco la avenida Libertador”, al repetir hacia el este el esquema aplicado en otro tramo que ya fue intervenido.

Los servicios y el agua de riego demoran los estudios

Otro de los aspectos que condicionan el avance del proyecto es la presencia de servicios en la zona, especialmente la infraestructura vinculada al agua de riego. Villavicencio señaló que estos elementos requieren estudios previos para evitar complicaciones durante la ejecución.

“Tenemos algunos inconvenientes como son servicios y principalmente lo que es el agua de riego”, detalló.

El secretario de Infraestructura remarcó que las precauciones apuntan a evitar que surjan dificultades que puedan modificar el costo o las características de los trabajos previstos.

“Queremos hacer las cosas lo mejor posible”, afirmó, al explicar por qué los estudios técnicos demandan más tiempo.

Pese a esas demoras, Villavicencio aseguró que la obra es necesaria y manifestó su expectativa de concretarla. La fecha de inicio dependerá de que estén dadas las condiciones y resueltos los detalles pendientes del proyecto.