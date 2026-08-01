Un influencer apasionado por los autos clásicos se convirtió en protagonista de las redes sociales luego de llegar a San Juan a bordo de un Fiat 600 para disfrutar de una nueva fecha del Turismo Carretera en el Circuito San Juan Villicum. La travesía, que compartió paso a paso en sus plataformas digitales, despertó miles de reacciones entre los fanáticos del automovilismo.

El viaje no pasó desapercibido. A lo largo del recorrido, el creador de contenido mostró las dificultades y anécdotas que enfrentó con el histórico vehículo, además de los paisajes que atravesó hasta arribar a la provincia para vivir de cerca uno de los eventos más esperados del calendario del TC.

Un viaje con un clásico argentino

El Fiat 600, conocido popularmente como "Fitito", fue el gran protagonista de la aventura. El pequeño automóvil despertó la curiosidad de quienes se cruzaron con el influencer durante el recorrido y también de cientos de fanáticos que lo recibieron al llegar a San Juan.

Las publicaciones acumularon miles de reproducciones y comentarios, con usuarios que destacaron tanto el estado del vehículo como el desafío de completar un viaje de semejante distancia en un modelo con varias décadas de historia.

El TC vuelve a San Juan

El Turismo Carretera disputará este fin de semana una nueva fecha en el Circuito San Juan Villicum, que volverá a reunir a los principales pilotos de la categoría. La competencia genera una gran expectativa entre los aficionados y también moviliza a visitantes de distintos puntos del país, como ocurrió con este influencer que eligió convertir el viaje en parte de la experiencia.