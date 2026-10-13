El locutor y periodista de Radio La Voz, Miguel Perdernera, protagonizó una impresionante travesía al viajar en motocicleta desde San Juan hasta Asunción, Paraguay, para realizar la cobertura periodística.

El viaje, que demandó recorrer miles de kilómetros uniendo distintos puntos del país y de la región, se convirtió en una verdadera aventura marcada por la ruta, la convivencia con la intemperie y el trabajo de producción audiovisual.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Miguel fue relatando detalles de su odisea motera: "Más que nada mi viaje se tornea en eso: en grabar lo que yo hago y, bueno, después editarlo, por supuesto, y enviarlos a YouTube. Ese es mi trabajo".

Sobre los imprevistos y la improvisación en la ruta, el locutor expresó: "Uno, cuando decide realizar este tipo de viaje, va con la idea de ir a un camping, ir a un hotel, ir a cabañas o prácticamente dormir en medio de la nada. O sea, todas esas posibilidades están en la ruta".

Por otro lado, dio su mirada sobre qué le impresiona de la ciudad paraguaya: "tiene ese pro y ese contra. Es una ciudad muy bonita en cuanto a la misma capital, pero salís de Paraguay, de Asunción precisamente y podés ver que las calles no son buenas, se transita mal en las calles, están muy mal estado las calles".

Y continuó: "Es una ciudad poco turística, es uno de los países de Sudamérica que menos se visita, y me parece que el Paraguay no se preocupa mucho en hacerla turísticamente a este país. Es un país donde no tiene mar, pero que en definitiva tiene la infraestructura para que Paraguay vaya mejorando si se preocupa". No obstante, destacó la calidad humana de sus habitantes y la importancia de que el turismo comience a revalorizarse en la región.

Los detalles de la ruta y el recorrido

La partida oficial desde San Juan se concretó el 22 de enero, rumbo a la capital paraguaya. Si bien la distancia directa entre San Juan y Asunción ronda los 1.750 kilómetros, el trayecto total acumulado fue considerablemente mayor debido a las escalas previas realizadas por el periodista en distintas provincias.

El itinerario incluyó su salida desde San Juan pasando por La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa, hasta ingresar a territorio paraguayo.

A su paso por cada provincia, Perdernera permaneció uno o varios días realizando paradas y recorridos adicionales, lo que sumó entre 500 y 600 kilómetros extra a su odisea en la ruta.

No es la primera travesía de este tipo que emprende el comunicador, ya que en enero anterior realizó un recorrido similar hacia la región sur del país, visitando Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y San Luis.

Tenía intenciones de llegar a las Cataratas de Iguazú y hacer misiones, pero debió descartarlo debido a las alertas por temporales e inundaciones y la prohibición temporal del turismo en la zona.

Equipamiento y el trabajo en el camino

Para afrontar semejante desafío a bordo de su motocicleta Gilera SMX 250 Adventure, el periodista debió compactar minuciosamente todo su equipamiento de supervivencia y producción en los bolsos laterales y traseros del vehículo.

Lleva implementos de cocina, elementos de higiene, carpa, bolsa de dormir, colchón y herramientas indispensables por si la moto sufre algún desperfecto mecánico.

Transporta una computadora portátil con la cual edita los videos de sus vivencias ruteras para luego subirlos a su canal de YouTube, el objetivo principal de sus travesías.

La aventura implica improvisación constante, debiendo hospedarse en campings, hoteles, cabañas o, en situaciones donde no hay infraestructura disponible, pasar la noche en estaciones de servicio o a la intemperie.