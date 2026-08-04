Kiara Aldeco quedó en el centro de una polémica luego de que un video que había compartido junto a sus abuelos fuera utilizado en el programa Antes que nadie, de Luzu, para realizar comentarios irónicos. La bailarina expresó públicamente su malestar, aseguró que atravesó un momento muy difícil y contó que sufrió un ataque de pánico.

La joven había llevado a sus abuelos como invitados a la tribuna de Pasión de sábado, por América, para que pudieran verla bailar en el programa. Después, publicó en sus redes sociales un video en el que mostraba el orgullo y la emoción de sus familiares al acompañarla.

El contenido comenzó a viralizarse y posteriormente fue presentado en Antes que nadie, donde realizaron comentarios sobre la publicación. La situación generó repercusiones y Aldeco realizó un fuerte descargo en sus redes.

Luego de la polémica, desde el programa le pidieron disculpas. Diego Leuco fue quien expresó el pedido de disculpas en nombre del ciclo, aunque la bailarina aseguró que el gesto no alcanzó para reparar el impacto que tuvo la situación.

“Tuve un ataque de pánico”, contó Aldeco durante una entrevista en El ejército de LAM, por América, al referirse al momento que atravesó luego de que el video se viralizara.

“Yo no lo subí para hacerme viral”

La bailarina explicó que el objetivo de su publicación había sido mostrar el acompañamiento de sus abuelos y no buscar exposición.

“La pasé muy mal como para querer hacerme viral mientras que me humillan y se ríen de mí”, sostuvo.

Además, remarcó que comprende que algunas personas pudieron encontrar graciosa la situación, pero aclaró que para ella el episodio tuvo un impacto completamente diferente.

“Entiendo que para muchos fue gracioso; para mí no”, afirmó, y contó que durante esos días recibió el acompañamiento de su familia.

Aldeco también cuestionó que la difusión del contenido desde Luzu haya contribuido a multiplicar las burlas y las críticas que ya estaba recibiendo.

“Cuando yo vi que lo levantaron en Luzu, me hizo muy mal porque fomentó mucho más lo que fueron las burlas, las críticas y las humillaciones”, lamentó con la voz quebrada.

El esfuerzo detrás de su carrera como bailarina

En medio de su descargo, Aldeco aprovechó para hablar sobre el esfuerzo que realiza para desarrollarse profesionalmente en el mundo del baile.

“Me duele porque el mundo del arte es muy difícil para vivir”, expresó, y señaló que muchas veces no se conoce el sacrificio que hay detrás de su formación.

La joven contó que apenas una semana antes sus hijas habían salido campeonas en una competencia, un logro que, según consideró, no tuvo la misma repercusión que la polémica posterior.

También explicó que es oriunda de Cañuelas y que viaja constantemente hacia la Ciudad de Buenos Aires para entrenarse y continuar con su formación artística.

“Yo no soy la mejor, pero no dudo de que tengo mucha disciplina y ganas de crecer en el baile”, afirmó.

Qué pasó en Antes que nadie

La polémica comenzó cuando el video de Aldeco llegó al programa Antes que nadie, donde Martín Dardik, conocido como Trinche, presentó el contenido con comentarios irónicos.

“Tenemos este caso hermoso para ver de abuelos orgullosos”, dijo durante la emisión.

Luego agregó: “No es una diplomatura, pero está ahí, ahí cerquita”.

El programa mostró entonces la publicación original de Aldeco, que incluía la frase: “Mis abuelos me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta de quién no lo hacía”.

En las imágenes aparecía la pareja de abuelos sonriente mientras observaba a su nieta bailar en el programa de música.

En el estudio se encontraban Yoyi Francella, Diego Leuco y Muni Seligmann, quienes reaccionaron entre risas al contenido.

El fragmento llegó posteriormente a Aldeco, quien decidió responder desde sus historias de Instagram.

“Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona”, escribió la bailarina.

Después de la repercusión, desde el ciclo le ofrecieron disculpas. Sin embargo, Aldeco sostuvo que la situación la afectó profundamente y volvió a poner el foco en el límite entre el humor, las críticas y la exposición del esfuerzo de una persona que intenta desarrollarse en el mundo artístico.