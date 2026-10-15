La Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial celebró su primer aniversario con la incorporación de nuevos instrumentos y la habilitación de un espacio propio para ensayos y preparación musical. Las mejoras buscan acompañar el crecimiento de la división, que participa en ceremonias oficiales y actividades institucionales.

El acto se realizó en el camping del Servicio Penitenciario Provincial y contó con la presencia del secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el director del SPP, Carlos Suárez; y la subdirectora, Norma Iragorre, además de personal penitenciario, instructores, familiares e invitados especiales.

Durante la jornada se entregaron instrumentos donados por Carlos Cerimedo, efectivo retirado de la Policía de San Juan y presidente de la mutual de las Fuerzas Armadas. También participó Alejandro Cerimedo, director del Cisem 911.

Por otra parte, se puso en valor el trabajo del área de Infraestructura, que acondicionó un lugar destinado a las actividades de la banda. El espacio permitirá organizar los ensayos y resguardar los instrumentos en mejores condiciones.

Las autoridades destacaron el crecimiento de la banda

En su discurso, Enrique Delgado destacó el esfuerzo que permitió concretar el proyecto musical dentro de la institución.

“Cuando uno tiene una idea, hay que transformarla en realidad y avanzar. Pensar en una banda era un proyecto que se concretó a través de la perseverancia de un grupo de penitenciarios”, expresó.

El funcionario también recordó que la primera presentación oficial fue el 16 de julio y valoró el acompañamiento de las autoridades y la colaboración de integrantes de distintas fuerzas para impulsar la iniciativa.

Por su parte, Norma Iragorre señaló que el proyecto comenzó como una propuesta sencilla, pero logró consolidarse gracias al trabajo sostenido de sus integrantes.

“Este proyecto empezó como algo sencillo sin pensar lo que se podía lograr, y después de un año sabemos que es una realidad gracias a cada integrante que lo logró a través de ensayos y capacitación permanente”, afirmó.

El objetivo es fortalecer el vínculo con la comunidad

El coordinador de la banda, Rolando Díaz, destacó que el crecimiento musical también contribuye a reforzar la identidad del Servicio Penitenciario y su presencia en los actos públicos.

“La consolidación fortalece el sentido de pertenencia, nos acerca aún más a la comunidad y eleva la vara de nuestro Servicio Penitenciario, con el objetivo de estar entre los mejores del país”, sostuvo.

Además, remarcó el papel de la música durante las ceremonias y las fechas patrias, y reconoció el compromiso de quienes sentaron las bases de la división.

A un año de su creación, la Banda de Música busca seguir creciendo a partir de la formación, los ensayos y el trabajo en equipo, con el propósito de acompañar las actividades oficiales y fortalecer su vínculo con la comunidad sanjuanina.