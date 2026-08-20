La Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial comenzó a recorrer escuelas sanjuaninas y llevó su propuesta hasta la Escuela Juan José Paso, de Angaco. La presentación permitió que estudiantes, docentes y autoridades conocieran el trabajo realizado por los integrantes de la formación.

La banda llevó su propuesta musical a la comunidad educativa.

La iniciativa representa un nuevo paso para un proyecto que durante mucho tiempo fue un anhelo dentro de la institución. Con preparación y compromiso, los efectivos fueron conformando la banda y ahora comenzaron a trasladar su música a distintos espacios de la provincia.

La presentación en Angaco funcionó como una instancia de encuentro con la comunidad educativa. Allí, los integrantes compartieron una jornada diferente con los estudiantes y mostraron una faceta vinculada a la música y a la representación institucional.

Música como puente con los estudiantes

El proyecto busca consolidarse como una herramienta para fortalecer la identidad del Servicio Penitenciario y, al mismo tiempo, generar nuevos vínculos con la sociedad sanjuanina. La música aparece así como un canal para acercar la institución a espacios comunitarios.

Cada presentación es también el resultado de un proceso de formación y trabajo sostenido. La banda fue construyendo de manera progresiva su identidad y ahora pretende ampliar sus escenarios para continuar creciendo.

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que el objetivo es que la formación pueda participar de diferentes actividades y representar a la institución en distintos puntos de San Juan. Las escuelas aparecen como uno de los principales espacios para profundizar ese vínculo.

Cómo pedir una presentación

El proyecto busca acercar al Servicio Penitenciario a la comunidad.

Las instituciones educativas, organismos públicos y otros espacios interesados en recibir a la Banda de Música deberán presentar una nota formal dirigida al Servicio Penitenciario Provincial.

Para realizar consultas o solicitar la participación de la formación, está disponible el correo electrónico secretaria.spp@sanjuan.gov.ar.

De esta manera, el proyecto que comenzó puertas adentro del Servicio Penitenciario empieza a ganar presencia fuera de la institución y suma a la música como una nueva forma de encuentro con los sanjuaninos.