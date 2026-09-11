La banda mendocina Pasado Verde regresa al circuito rockero sanjuanino para presentar oficialmente su nuevo trabajo discográfico titulado "Ya hice todo mal" (también referido como Todo Mal en plataformas) en una fecha que promete alta intensidad y una propuesta imperdible para su gran número de seguidores locales que el grupo supo cosechar a lo largo de varios años.

El show se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 21 hs. en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte), con la participación de Selva Blanca como banda invitada.

El grupo integrado por Exequiel Stocco (voz, guitarra y sintetizadores), Fabricio Potenzone (guitarra), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra, sampler y coros), Franco Santillán (bajo y coros) y Leo Lemoli (batería); viene de agotar localidades en dos funciones consecutivas en el Teatro Independencia.

Ahora, este fin de semana promete ser un recital explosivo en el complejo sanjuanino dado que la banda desplegará un extenso repertorio para recorrer distintas etapas de su historia musical, combinando clásicos ineludibles como "El Plan" y "Post Huracán" con los cortes nuevos de difusión que definen el sonido actual de su nuevo álbum "Ya hice todo mal", que entre ellos se destacan "Romantinaitis" y "Apuesto lo que debo".

Un disco nacido de la honestidad y las raíces

"Ya hice todo mal" encarna la libertad de quien ya lo perdió todo, distanciándose del optimismo tradicional para nacer de la honestidad de transitar el error y apostar por el regreso a la esencia de un sonido de raíces rockeras. Por su parte, "Romantinaitis" —el segundo corte de difusión— explora la resiliencia de la esperanza frente a todo pronóstico con una estética nostálgica inspirada en los noventa, mixturando melancolía y un optimismo renovado.

Además, en el marco de su paso por Cuyo, la banda protagonizará un gesto poco habitual: compartirán una experiencia directa con sus seguidores al viajar juntos en una trafic rumbo a San Luis, donde se presentarán el domingo 13 de septiembre en Comuna Club, integrando la previa del concierto como parte vivencial de la gira.

Trayectoria y la búsqueda de un sonido analógico

Consolidada dentro de la escena del indie rock y rock alternativo argentino, la formación mendocina ha compartido a lo largo de su trayectoria escenarios con grandes referentes nacionales como Divididos, El Mató a un Policía Motorizado, Babasónicos, No Te Va a Gustar, El Kuelgue y La Vela Puerca. Tras una gira federal en 2025 que los llevó por Rosario, Córdoba, San Luis y un colmado Niceto Club en Buenos Aires, la banda continúa expandiendo su propuesta sonora.

En diálogo sobre este nuevo material con DIARIO HUARPE el guitarrista Fabricio Potenzone explicó que, tras etapas previas con fuerte presencia de sintetizadores y tecnología digital (como en "Fuego y Flora"), el grupo buscó una reminiscencia hacia las raíces del rock nacional. "La idea era ponernos un poco más de guitarra, temas más fogoneros, que se puedan tocar con una guitarra y cantar", señaló, destacando que el crecimiento personal y los nuevos desafíos vitales de sus integrantes acompañan esta evolución artística hacia composiciones más directas y orgánicas. Asimismo, resaltaron la importancia de afianzar los puentes culturales entre las provincias de la región de Cuyo y el resto del país.

En la charla, Potenzone también comentó los siguientes aspectos sobre la actualidad de la banda y su visión musical. Señaló que la banda ha cambiado porque sus integrantes están más grandes, el tiempo pasa y las letras comenzaron a abordar otras temáticas a medida que se enfrentan a desafíos nuevos en sus vidas. "Cuando empezamos, tocábamos con dos teclados más tres guitarras, bajo y batería, más pistas. Ahora en este disco hemos vuelto un poco a la reminiscencia de lo que venía haciendo "Fuego y Flora". Probamos muchos sintetizadores y sonidos electrónicos. Como nosotros estamos más grandes, va pasando el tiempo, las letras van hablando de otras cosas, te van pasando otras cosas en tu vida, te encontrás con desafíos nuevos", dijo el músico.

Afianzar en Cuyo

Por otro lado, el guitarrista destacó la hermandad y cercanía con San Juan, recordando que suelen arrancar sus giras por allí y mencionando vínculos históricos con bandas locales como Los Durazno Trío, Ex Dealer y Manager Capitalista. "Hemos ido varias veces a San Juan, nos encanta, siempre arrancamos por acá porque somos, es como en la casa, somos todos hermanos.

Para mí, en las provincias tenemos bandas increíbles, por más que muchos tengan que irse a Capital a hacer carrera, pero es importante que también haya movidas culturales en estos lugares para mantenernos activos y también, para inspirar a las futuras generaciones", señaló el mendocino.

Para quienes deseen escuchar su material previo y su flamante producción, el disco "Ya hice todo mal" se encuentra disponible en Spotify, Apple Music y demás plataformas digitales, así como en los perfiles oficiales de la banda en redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok).

Para comprar las entradas, pueden adquirirse en boletería de Mamadera y también en EntradaWeb a $25.000.