La banda que vendía datos del Renaper y Pami para estafas digitales

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización acusada de comercializar información personal de organismos públicos para cometer "estafas virtuales, extorsiones, amenazas y maniobras de suplantación de identidad".

La investigación, que comenzó en octubre de 2025 bajo la dirección del fiscal Ramiro González, detectó que los involucrados utilizaban cuentas de Telegram y sistemas automatizados conocidos como "bots" para vender registros del Renaper, la DNRPA, el PAMI, el SISA y credenciales de Mi Argentina.

El Ministerio de Seguridad Nacional detalló que los datos privados de miles de personas terminaban en manos de grupos dedicados a fraudes financieros y robos de identidad. Para mover los fondos sin dejar rastros, la banda utilizaba una estructura financiera basada en criptoactivos y en las denominadas "mulas digitales", que son personas encargadas de prestar sus cuentas para recibir transferencias.

Además, se detectó que los integrantes tenían vínculos con "Dictadores", a la cual describieron como una "comunidad transnacional de ciberdelincuentes" con la que compartían infraestructura tecnológica.

En un operativo que incluyó 11 allanamientos simultáneos en Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Buenos Aires y Capital Federal, trabajaron 128 efectivos policiales. El resultado de las tareas fue la detención de cinco hombres, una mujer y un menor de 15 años.

Durante los procedimientos se secuestraron computadoras, notebooks, teléfonos celulares, discos SSD, tarjetas de débito y módems que serán analizados para determinar el alcance de las maniobras. Los investigadores aclararon que "no se trata de una nueva filtración de datos", sino del uso de bases de datos robadas en años anteriores.