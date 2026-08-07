En el marco del 3° Encuentro de Escuelas Agrotécnicas y Agroindustriales de San Juan, la comunidad educativa de la provincia vivió un momento cargado de emoción y patriotismo con el izamiento de una enorme bandera argentina que alcanzó los 70 metros de altura en la Escuela de Enología.

El supervisor del área agrotécnica, Iván Jácome, destacó el significado de la actividad y aseguró que el encuentro permitió fortalecer el sentido de identidad y pertenencia entre los jóvenes. “Creemos que con todo lo que viene sucediendo, nuestra bandera y nuestros alumnos están desarrollando un significado y un sentido de patriotismo tremendo”, expresó Jácome.

Iván Jácome destacó el compromiso de los alumnos y el sentido patriótico. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La particular iniciativa reunió a estudiantes, docentes y representantes de distintas instituciones educativas, quienes acompañaron el ascenso de la bandera mientras entonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Una bandera que llegó hasta el cielo

Para concretar la propuesta, la organización contó con el acompañamiento de Industrias Royón, empresa que puso a disposición una grúa utilizada para grandes movimientos de carga.

Estudiantes y docentes acompañaron con emoción el izamiento del símbolo patrio. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La maquinaria permitió elevar el símbolo patrio hasta una altura poco habitual, generando una imagen que sorprendió a todos los presentes. “Dijimos, ¿por qué no levantar a 70 metros de altura la bandera nacional? Fue un gran mástil que mirábamos hacia el cielo y la verdad que emocionó”, contó el supervisor.

Jácome explicó que la iniciativa surgió al observar las capacidades técnicas que tienen los alumnos de las escuelas agrotécnicas, vinculadas a los conocimientos hidráulicos y productivos que forman parte de su aprendizaje.

El valor de las escuelas agrotécnicas

Durante el encuentro, el supervisor también resaltó el trabajo permanente que realizan estos establecimientos educativos en toda la provincia. “Las escuelas agrotécnicas no cierran nunca sus puertas. Tenemos animales, plantas y procesos industriales que se dan en verano porque los productos están en esa época”, señaló.

En las instituciones se desarrollan actividades relacionadas con la producción vitivinícola, la elaboración de vinos, conservas, salsas y encurtidos, entre otros procesos que forman parte de la formación técnica de los estudiantes.

Para Jácome, estas experiencias permiten que los jóvenes desarrollen habilidades y conocimientos que serán fundamentales para su futuro laboral.

Un encuentro para mostrar el trabajo educativo

El 3° Encuentro de Escuelas Agrotécnicas y Agroindustriales busca visibilizar el trabajo que realizan las instituciones técnicas de San Juan y acercar a la comunidad las distintas propuestas educativas y productivas.

La bandera utilizada durante el homenaje pertenece al área de Cultura de la Municipalidad de Sarmiento, mientras que otros municipios también colaboraron con distintos símbolos patrios para acompañar la jornada. “Nos sentimos tan patriotas y ver a nuestros chicos cantar el Himno con la emoción que lo cantan a nosotros también nos hincha el pecho”, afirmó Jácome.

Con esta actividad, las escuelas agrotécnicas reafirmaron su compromiso con la educación, la producción y la transmisión de valores como la identidad y el amor por los símbolos nacionales.