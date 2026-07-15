La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. Tras el agónico triunfo 2-1 sobre Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Giovani Lo Celso celebró en el campo de juego con una bandera que llevaba la inscripción: "Las Malvinas son argentinas".

Los jugadores celebraron con orgullo la victoria argentina ante Inglaterra.

La escena se produjo una vez consumada la clasificación de la Albiceleste al partido decisivo del torneo y cobró una fuerte repercusión por tratarse de un encuentro frente al seleccionado inglés y por las advertencias que, según trascendió en la previa, había realizado la FIFA respecto de manifestaciones políticas durante el certamen.

Una imagen que recorrió el mundo

Mientras los futbolistas festejaban junto a los miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta, las cámaras captaron a Lo Celso sosteniendo la bandera con el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

La fotografía comenzó a viralizarse de inmediato en las redes sociales y se convirtió en una de las postales más comentadas de la celebración posterior al encuentro.

El gesto llegó apenas minutos después de una remontada inolvidable. Argentina había comenzado en desventaja por el gol de Anthony Gordon, pero logró revertir el resultado con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar el 2-1 y avanzar a la final.

Argentina ya piensa en la final

Con el triunfo consumado, la Selección dejó atrás a Inglaterra y ahora enfocará toda su preparación en el partido decisivo frente a España, que se disputará el próximo domingo, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Albiceleste buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y defender el título obtenido en Qatar 2022. Mientras tanto, la imagen de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" quedó como una de las escenas más recordadas de los festejos posteriores a una clasificación histórica rumbo a una nueva final mundialista.