Lara Magalí Rapallo, una joven de 20 años conocida en el mundo digital bajo el seudónimo Naotzumi, protagonizó un grave incidente vial en la costa atlántica que terminó con su arresto. La creadora de contenido fue interceptada por las fuerzas de seguridad luego de difundir grabaciones realizando pruebas de manejo temerarias a bordo de su camioneta RAM 1500 ploteada de color rosa en el sector denominado La Olla, ubicado dentro de la zona de La Frontera en Pinamar.

Antes de que estallara la polémica policial, la streamer compartía habitualmente este tipo de material extremo en sus perfiles públicos, donde suele exhibir su vehículo en diferentes terrenos. En una de las publicaciones previas que subió a sus historias de Instagram, la joven escribió la frase "Soy una Barbie gangsta" para acompañar las imágenes al volante, y sumó otro comentario desafiante que decía "Sobra piloto acá".

La repercusión del caso se multiplicó rápidamente debido a la enorme audiencia que maneja la conductora en el entorno virtual. Con una comunidad que supera los 80000 seguidores en Instagram y una fuerte presencia mediante transmisiones en vivo a través de la plataforma Kick, los videos de sus trompos en la arena no tardaron en viralizarse y alertar a las autoridades locales.

En las secuencias que motivaron el operativo, no solo se observa al rodado de gran porte derrapando a alta velocidad sobre los médanos, sino también una situación de extremo riesgo para terceros. Mientras la joven ejecutaba los giros bruscos, cuatro acompañantes viajaban parados sobre los estribos y laterales exteriores de la carrocería sin ningún tipo de medida de seguridad.

Tras analizar las filmaciones que circulaban en internet, el personal de la SubDDI de Villa Gesell junto con los efectivos de la Policía Comunal Primera de Pinamar iniciaron un rastrillaje para dar con el paradero de la conductora. Finalmente, los agentes lograron localizar e interceptar la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo, procediendo al inmediato secuestro del vehículo.

Si bien Rapallo fue aprehendida en el lugar por los uniformados, recuperó su libertad pocas horas más tarde mientras el expediente sigue su curso legal. El proceso judicial quedó en manos de la UFIJ N° 4 de Pinamar, dirigida por el fiscal Juan Pablo Calderón, contando además con la intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell.

La imputación que pesa sobre la creadora de contenido se enmarca en una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal argentino. Esta normativa sanciona específicamente a quienes realizan pruebas de velocidad o destreza con un vehículo automotor sin la debida autorización legal, generando una situación concreta de peligro para la vida o la integridad física de las personas.