El periodista especializado en barrabravas Pablo Carrozza aseguró este 19 de noviembre de 2026 que Ángel de Brito fue apretado por La 12 a raíz de los rumores que vinculan al futbolista Leandro Paredes. Mientras el plantel de Boca transcurre sus primeras horas en Barranquilla, en la costa colombiana, a la espera de la final de la Copa Sudamericana que se disputará el próximo sábado y miles de simpatizantes Xeneizes desembarcan allí, en Buenos Aires estalló este fuerte conflicto mediático.

En el entuerto también quedaron envueltos los periodistas Analía Franchín y Fede Flowers, además de importantes figuras del espectáculo. Carrozza, considerado el número uno en investigar la violencia en el fútbol y quien fue noticia este año por su tumultuoso romance con la influencer Valen Salcedo, explicó el trasfondo de la retractación pública del conductor frente a la hinchada conocida como el Jugador número 12.

Según el relato de Carrozza, el apriete se produjo mediante una llamada telefónica dirigida a una compañera de Ángel de Brito. El periodista detalló la situación con estas palabras: "¿Por qué pidió disculpas? Porque lo apretó la 12 a Angel de Brito. La 12 levantó un teléfono, la llamó a una compañera de Angel De Brito y le dijo si no sale a pedir disculpas, si no sale a retractarse con la barbaridad que dijo, el problema no lo va a tener con Leandro Paredes, el problema lo va a tener con Boca y se va a encontrar con un hincha de Boca cada vez que salga a la calle".

Al analizar la reacción del conductor televisivo, Carrozza sostuvo que debió desdecirse de inmediato para evitar mayores inconvenientes en la vía pública. El especialista en violencia futbolística agregó al respecto: "¿Qué fue lo que dijo hoy? Pidió disculpas, y dice que él nunca habló de Paredes. Rápidamente como que tira el rumor a la basura porque se dio cuenta que se estaba metiendo en un quilombo. No va a poder cagar a trompadas a Angel de Brito por esto que pasó, porque después mañana Paredes no va a ser el infiel, va a ser el violento".

Sobre el desenlace de esta polémica, el comunicador remarcó la incómoda posición en la que quedó el mediocampista de Boca frente a la opinión pública. Carrozza concluyó su análisis señalando: "¿Entonces cómo termina esto? El tipo pide disculpas, Paredes se tiene que callar la boca, se tiene que bancar la crítica despiadada de un montón de gente diciendo Paredes es infiel porque lo dijo Angel de Brito, entonces ya está, está recontra confirmado porque lo dijo un tipo que hoy tiene que pedir disculpas no porque lo sintió sino porque se dio cuenta que había cruzado un límite".

Lo cierto es que Ángel de Brito nunca mencionó nombres propios al lanzar el enigmático al aire, limitándose a dar pistas sobre el protagonista. En su momento afirmó exactamente: "el futbolista que estuvo con la japonesa tiene un apellido de algo que hay muchas veces en una casa, y sí, tiene ojos claros". A partir de esa frase, el público dedujo la identidad del jugador y el escándalo escaló rápidamente.

El origen de esta bola de nieve se remonta a un enigmático inicial lanzado por Analía Franchín y al posterior análisis que hizo Fede Flowers sobre un video de Leandro Paredes en un cumpleaños familiar. Al notar cierto embole en el rostro del futbolista, Flowers se preguntó si atravesaba una crisis de pareja, lo que derivó en que denunciara haber recibido amenazas pocas horas después.