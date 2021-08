La barra de Desamparados negó la autoría de la pintada que apareció en el club

Luego de la aparición de una pintada atentando contra los jugadores de Sportivo Desamparados, miembros de la barra conocida como “La Guardia Puyutana” negaron la autoría del grafiti hecha con pintura aerosol en la entrada al estadio. La inscripción rezaba "jugadores pongan huevo. Huevo o plomo. Los colores se respetan", pero la misma ya fue borrada con lija y pintura por parte de los integrantes de la hinchada.

La pintada apareció en la madrugada de este jueves. Desconocen al autor. Foto: DIARIO HUARPE

“Esto no lo hicimos nosotros. Fue alguien que no forma parte de la barra y estamos intentando identificar. Quien hizo esto no tiene cabeza y no respeta al club y todo lo que venimos haciendo”, dijo uno de sus miembros, que prefirió no identificarse en dialogo con DIARIO HUARPE.

“Estamos intentando identificar quien ha hecho esto. Esto es un daño al club y tira abajo todo lo que hemos venido haciendo para que le club se levante, como la campaña de socios y otras actividades. Claramente esta persona no es de Sportivo, y hasta puede ser de cualquier equipo. No representa lo que piensa la hinchada”, dijo el miembro de la barra.

Si bien desde la barra negaron la autoría, es innegable que la pintada hace referencia a los malos resultados del equipo en los últimos encuentros: es que hace cinco partidos que no gana, incluso con un nuevo DT. En la tabla no le fue mejor. Dados los resultados, pasó de estar en el tercer puesto al octavo.

Los últimos tres partidos fueron duros para la moral del Puyutano. El primero fue el 18 de julio pasado, donde cayó 4 a 0 contra Bolivar; el segundo fue contra Juventud Unida de San Luis el primero de agosto, y de local, donde también cayó 4 a 0 y que significó la salida de Cristian Bove y la llegada de Marcelo Fuentes. La llegada de un nuevo DT renovó las esperanzas de los hinchas, pero en la pasada fecha el Víbora cayó por 3 a 1 contra Huracán Las Heras.

La voz de mandamás

Además de la barra, quien también se refirió al hecho fue el presidente del club, Juan Valiente, quien mostró su indignación por el hecho y recalcó que las puertas siempre estuvieron abiertas para el dialogo. También lamentó que el autor del hecho, en caso de ser hincha del club, atente contra la institución.

“No sabemos quién lo ha hecho. Claramente es intencional y está atentando contra el club. Siempre hemos tenido la mejor disposición con los socios. Esto daña nuestra imagen y nosotros siempre hemos abogado por el dialogo”, dijo Valiente a DIARIO HUARPE tras el hecho.

Desamparados disputará este viernes el partido por la 18º fecha de la Zona Sur del Torneo Federal al equipo rionegrino de Sol de Mayo, en Viedma. Como es de esperarse, y tras la pintada, las miradas estarán atentas a los resultados.