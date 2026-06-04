La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó una base aérea en una ubicación no especificada como respuesta a uno de los ataques anunciados por el Ejército de Estados Unidos apenas unas horas antes y que tuvo como objetivo, según Teherán, una torre de telecomunicaciones.

“Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, provincia de Hormozgan, hace una hora, combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron la base aérea desde donde se originó la agresión y destruyeron los objetivos previstos”, informó el departamento de prensa de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido a medios iraníes.

Según el reporte, la Fuerza Aeroespacial del cuerpo militar advirtió que, “si se repite la agresión”, la respuesta será “radicalmente distinta” y que “la responsabilidad recaerá sobre el régimen estadounidense responsable del asesinato de niños”, en alusión al bombardeo que dejó más de 155 muertos en la escuela de Minab, en el sur del país, al comienzo de la guerra.

La confirmación de Kuwait

Posteriormente, las autoridades de Kuwait acusaron a Irán de haber lanzado un nuevo ataque contra el país y remarcaron su derecho a “adoptar todas las medidas necesarias” para defender su territorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores kuwaití expresó en un comunicado su «firme condena» a «los repetidos y atroces ataques iraníes, que representan una peligrosa escalada y una agresión directa contra la seguridad y la estabilidad del Estado de Kuwait», además de calificarlos como «una flagrante violación del Derecho Internacional».

La ofensiva iraní se produjo poco después de que el Ejército estadounidense reivindicara ataques contra «radares y estaciones de mando y control de drones iraníes» durante el fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, ubicadas a ambos lados —oriental y occidental, respectivamente— del estrecho de Ormuz. Washington presentó esas acciones como respuesta al derribo de un dron estadounidense por parte de Irán.

El ataque al que Teherán afirmó haber respondido correspondería al primero de los anunciados por Estados Unidos, ya que apenas diez kilómetros separan las localidades de Geruk y Sirik.

Por otra parte, el bombardeo anunciado por Irán ocurrió mientras el Ejército de Kuwait aseguró estar “respondiendo a amenazas de misiles y drones” hostiles, tras una semana marcada por un ataque contra la base aérea de Alí al Salem que dejó cinco militares estadounidenses heridos. Días antes, además, la Cancillería del emirato había acusado a Teherán de lanzar misiles y drones contra su territorio.

Irán acusa a EEUU de incumplir el alto el fuego

El Gobierno iraní volvió a acusar a Estados Unidos de “violar el alto el fuego” con sus últimos ataques contra el país y sostuvo que el principal obstáculo para la firma de un acuerdo de paz con Washington es Israel y sus bombardeos sobre Líbano, intensificados en los últimos días, en paralelo con el avance de las tropas israelíes en territorio libanés.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuvo durante una conferencia de prensa que los recientes ataques israelíes constituyen “una violación del alto el fuego que incrementa las legítimas sospechas sobre el comportamiento estadounidense y deja en evidencia los errores de conducta de Washington”.

“Las acciones de Estados Unidos no son solo una violación del alto el fuego, sino también una agresión y una violación de la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó, antes de remarcar que “esta agresión permite a Irán, en el marco de su derecho a la autodefensa, adoptar medidas defensivas recíprocas”.

“Hoy anunciamos claramente que hemos atacado la fuente de la agresión”, agregó, después de que la Guardia Revolucionaria asegurara haber golpeado la “base estadounidense” desde la cual se habrían lanzado los ataques, sin brindar más detalles. Kuwait, por su parte, aseguró haber respondido a una ofensiva con misiles y drones.

Críticas a Israel y a la comunidad internacional

Baqaei también denunció que Israel continúa atacando Líbano pese al alto el fuego acordado en abril y lamentó que “las Naciones Unidas no estén actuando y sean un mero espectador”. “Estas condiciones tendrán consecuencias no solo para la región, sino también para el mundo”, advirtió.

“El apaciguamiento frente al genocidio está teniendo efectos sobre la paz y la seguridad a nivel regional y global, por lo que la comunidad internacional está obligada a cumplir con sus responsabilidades”, argumentó, según recogió la televisión pública iraní IRIB.

En ese sentido, insistió en que “la principal razón del fracaso para alcanzar un acuerdo en la región es el régimen sionista y sus ataques contra Líbano”, que describió como “un intento de impedir una mejora de la situación”.

“Estados Unidos también es responsable, porque cada acción del régimen sionista es responsabilidad de Estados Unidos, que lo respalda”, concluyó.

Repercusiones y más escaramuzas

Al menos una persona murió a causa de ataques contra instalaciones vitales de Kuwait. El otro ataque de Irán se dirigió a una base en la isla de Bahréin, lo que activó las defensas estadounidenses y dio lugar a una respuesta dirigida a la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en operaciones ejecutadas con “fuerzas aliadas” que también incluyeron el derribo de “varios misiles balísticos y drones iraníes” lanzados contra Kuwait y Bahréin. Irán acusa a estas naciones de facilitar las operaciones estadounidenses.

“En nombre del Estado de Kuwait el Ministerio de Exteriores expresa la condena en los términos más enérgicos de los brutales y continuos ataques iraníes con misiles balísticos y drones, el último de los cuales ocurrió al amanecer, que otra vez tenía como objetivo instalaciones civiles y vitales, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait, y que causó la muerte de una persona, heridas a otras y daños a infraestructuras esenciales, incluidas misiones diplomáticas”, publicó la Cancillería de Kuwait en la red social X.

Por su parte, el Mando Central de EEUU (Centcom) informó que los misiles fueron lanzados contra Kuwait y Baréin, pero fueron interceptados o no alcanzaron su objetivo.

En un comunicado, EEUU había afirmado que “Irán ha lanzado varios misiles balísticos contra países vecinos de la región”, aunque, subrayó, “ninguno ha alcanzado sus objetivos” y “ningún miembro del personal estadounidense ha resultado herido”.

La información señalaba que “tres misiles lanzados contra Bahréin fueron interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Bahréin”, mientras que otros “dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no han alcanzado su objetivo o se han desintegrado en el trayecto” y anunciaba “ataques de autodefensa” contra la isla iraní de Qeshm.

Sanciones económicas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones contra cuatro plataformas iraníes de intercambio de activos digitales, entre ellas Nobitex, la mayor bolsa de intercambio de criptomonedas del país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las últimas sanciones forman parte del esfuerzo de la Administración Trump para “impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear” atacando los activos financieros de Teherán, reportó la cadena CBS News.

Según el Tesoro, en 2025 Nobitex representó más del 50% de todas las entradas de activos digitales iraníes, incluidos los pagos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las otras tres plataformas de intercambio sancionadas fueron Wallex, Bitpin y Ramzinex.

Fuentes: BB con Sputnik, NA, Europa Press, GS con información de Xinhua.