El clima de hostilidad persiste en el departamento Rivadavia luego del asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, el muchacho de 22 años que perdió la vida días atrás. En las últimas horas, un grupo de personas agredió con elementos contundentes y artefactos incendiarios a los efectivos que custodiaban las inmediaciones del barrio Jilguero, sin que se registraran lesionados.

De acuerdo con lo informado por voceros vinculados a la pesquisa, los disturbios se desencadenaron a raíz de un intento de intrusión ocurrido durante el fin de semana en la vivienda del joven fallecido. Este episodio reavivó el enfrentamiento vecinal en un sector donde residen tanto los allegados de la víctima como los familiares de los presuntos autores del homicidio.

La embestida tuvo lugar específicamente en el barrio Bernardino Rivadavia, lindante con el Jilguero, sitio en el cual permanecía desplegada una guardia de Infantería junto a una unidad táctica Iveco perteneciente al Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad. En ese contexto, los uniformados advirtieron que entre cuatro y cinco individuos lanzaron dos bombas molotov, de las cuales una dio de lleno contra el rodado oficial y la restante explotó sobre la calzada.

De manera simultánea, un segundo contingente integrado por alrededor de quince sujetos se desplazó a la carrera por las arterias cercanas y arrojó piedras y diversos objetos hacia la formación de seguridad. A pesar de la magnitud de la agresión, desde la fuerza indicaron que ningún agente ni habitante de la zona resultó herido.

Respecto al expediente judicial por la muerte de Gil Carrizo, la instrucción se encuentra bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, dirigida por el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral. Las averiguaciones preliminares señalan que el damnificado sostenía un antiguo enfrentamiento con integrantes de la familia Díaz, derivado de problemas previos entre ambas facciones del vecindario.

En relación con el avance de la causa penal, los tres imputados por el crimen, identificados como Isaías Jorge Díaz, Jorge Antonio Díaz y Emanuel Sebastián Díaz, se pusieron a disposición de los magistrados junto a su letrado defensor, Gabriel Rosales. Por su parte, la presencia de los uniformados continuó firme en el perímetro de La Bebida para garantizar el orden público y prevenir nuevas represalias.