La Bebida: corridas, piedras, disparos y un adolescente detenido por una pelea

Un adolescente de 14 años terminó aprehendido durante la madrugada de este martes tras una violenta pelea entre bandas en el barrio Laguna La Bebida, en Rivadavia. El procedimiento incluyó corridas, agresiones con proyectiles y la inmediata intervención de los efectivos policiales del área.

El conflicto se desató alrededor de las 00:45 cuando varias llamadas alertaron sobre un enfrentamiento entre grupos integrados mayoritariamente por menores. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con una lluvia de piedras que provocó severas roturas en el vehículo oficial.

En medio de los disturbios, la fuerza de seguridad logró detener al chico de 14 años, quien quedó vinculado a una causa por el delito de Daño Agravado. Las actuaciones legales pasaron a disposición de la Oficina Penal de Niñez y Adolescencia para determinar los pasos correspondientes.

La secuencia quedó grabada por vecinos que filmaron desde sus viviendas la disputa en la vía pública. En las imágenes se observa a unos 12 jóvenes arrojando objetos, corriendo entre las calles y profiriendo gritos, mientras de fondo suenan ráfagas que podrían ser estallidos de proyectiles.

Los investigadores trabajan para reconstruir el origen de las agresiones e identificar al resto de los participantes de la trifulca. Asimismo, las autoridades peritan el material audiovisual para establecer si los ruidos percibidos corresponden efectivamente al uso de armas de fuego durante los incidentes.

Los daños ocasionados al patrullero fueron valuados en más de $300000 por la rotura de cristales y abolladuras en la carrocería. La policía mantiene patrullajes preventivos en el sector para evitar nuevos focos de conflicto entre las facciones del vecindario.