La Biblioteca Franklin no es solo un edificio sobre la calle Laprida; es el refugio de papel donde resiste la memoria de San Juan. Fundada en 1866 bajo el impulso e inspiración de Domingo Faustino Sarmiento y que ostenta con orgullo el título de ser la biblioteca popular más antigua de Sudamérica.

El miércoles por la tarde, la comisión directiva de la institución -encabezada por el presidente Dr. Tristán Yanzón- su personal de trabajadoras y trabajadores, junto a invitados especiales, funcionarios, la intendenta de Capital Susana Laciar y público en general, brindaron por los 160 años de vida cultural en la provincia.

Para este aniversario, el acto se centró en el descubrimiento de una placa conmemorativa y en la presentación oficial del nuevo sistema web del archivo digital, una plataforma informática especializada de acceso y consulta para los usuarios.

Este entorno, que contó con el respaldo de la empresa WhiteTech en su desarrollo le permite de organizar, catalogar y poner a disposición del público miles de páginas de prensa histórica, facilitando la búsqueda y la investigación documental desde cualquier lugar del mundo. Este proyecto representa un nuevo comienzo para la hemeroteca Franklin.

Se plantó un árbol nuevo frente a la sede de la biblioteca.

Gracias a esta integración entre patrimonio histórico y tecnología, investigadores, estudiantes y ciudadanos podrán acceder a los diarios digitalizados, realizar búsquedas por fechas, publicaciones y contenido unidos y consultar documentos que durante décadas estuvieron resguardados en soportes físicos. La plataforma digital permite hoy acceder a 60 años de prensa escrita a partir de 1885 hasta el presente.

Este banco ya está disponible en la web oficial de la biblioteca. Además, nuevas colecciones históricas esperan ser procesadas e incorporadas para ampliar este archivo digital.

Después de unos breves discursos oficiales, se llevó a cabo una intervención artística del Coro de Cámara Arturo Beruti, dirigido por María Elina Mayorga.

El repertorio elegido por el conjunto vocal impresionó a los asistentes que se sintieron cautivados por las interpretaciones. Posteriormente, llegó el momento del brindis entre los invitados.

En otro orden, las autoridades plantaron un fresno americano frente a la puerta de ingreso principal del edificio de la biblioteca. Por último, la Biblioteca Franklin recibió el reconocimiento de interés cultural por la Municipalidad de Capital.

El Coro Arturo Beruti hizo una intervención musical para celebrar el aniversario.

Proceso de digitalización

El objetivo del nuevo plan de preservación del patrimonio histórico en documentos accesibles, permitirá continuar con la consulta por parte de investigadores, estudiantes y toda la comunidad. En 2014 se creó el archivo histórico digital regional del terremoto de 1944, recuperando publicaciones que documentaron uno de los acontecimientos más importantes de la historia sanjuanina.

En 2016 se generó el archivo digital al terremoto de 1977 y en 2022 se sumó el Archivo General de Balbinas, incorporando publicaciones nacionales y provinciales relacionadas con el conflicto de 1982.

Entre 2018 y 2021 la biblioteca Franklin fue ganadora durante 4 años consecutivos del concurso para proyectos de preservación documental instituido por la Fundación Bunge y Born y CEP. Este reconocimiento hizo posible la digitalización del diario Sanjuanino de BATES, correspondiente al periodo comprendido entre 1911 y 1930.

Entre 2025 y 2026, con el apoyo del Banco San Juan, mediante un proyecto de mecenazgo, comenzó una nueva etapa dentro del proceso de transformación digital. A partir de los rollos de microfilm preservados durante décadas, se inició el proceso de migración hacia formatos digitales de 64 rollos, un trabajo realizado por Digital Age y la Biblioteca del Congreso de la Nación, incorporando nuevas herramientas para garantizar su preservación y acceso.

Presentación del nuevo sistema de digitalización del archivo patrimonial de la biblioteca.

A 160 años de vida institucional, cultural y social, la biblioteca sigue firme en el mismo rumbo planteado en su fundación original, que es el camino de la preservación, la conservación y el acceso al conocimiento al alcance de la comunidad. En su filosofía, la historia no es solamente conservar el pasado, también es iluminar el camino hacia el futuro.