La Biblioteca Franklin cumple 160 años como emblema cultural de San Juan

La Biblioteca Popular Franklin conmemora este miércoles 17 de junio a las 18 horas su 160º aniversario con un acto en su sede de Laprida 63 Este, en la Ciudad de San Juan, donde se pondrá en valor su trayectoria como institución clave del desarrollo cultural y educativo de la provincia.

Fundada el 17 de junio de 1866 por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, la biblioteca contó además con el impulso de figuras como Salvador María del Carril y Juana Manso, en el marco de un proyecto orientado a la expansión del acceso al conocimiento. Actualmente es reconocida como la biblioteca popular más antigua de Sudamérica.

A lo largo de su historia, la institución ha acumulado un acervo que supera los 80.000 libros impresos y sostiene una plataforma digital con alrededor de 100.000 títulos de carácter académico y literario, consolidándose como un centro de consulta de referencia tanto para investigadores como para el público general.

Su recorrido también está marcado por episodios de fuerte impacto institucional. La biblioteca logró reconstruirse tras el incendio de 1892 y el terremoto de 1944, hechos que interrumpieron su funcionamiento y obligaron a sucesivas etapas de reorganización. Con el tiempo, logró consolidarse en su edificio actual, sosteniendo su continuidad como espacio de preservación documental y actividad cultural.