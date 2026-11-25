La Biblioteca Popular Sur ofrecerá un taller intensivo de iniciación teatral destinado a mayores de 18 años. La propuesta estará a cargo de la profesora Patricia Gimeno y busca acercar a los participantes al teatro a través del juego, la expresión y la creatividad, sin necesidad de contar con experiencia previa.

La actividad se desarrollará los miércoles y viernes, a partir de las 19.30, en la sede de la Biblioteca Popular Sur. El espacio está pensado para quienes quieran explorar sus posibilidades expresivas, ganar confianza y animarse a subir a escena.

La iniciativa propone una aproximación al lenguaje teatral en un ámbito de aprendizaje y diversión, con ejercicios orientados a perder la vergüenza, desarrollar la creatividad y descubrir nuevas formas de expresión.

Las personas interesadas en participar o conocer más detalles sobre el taller pueden comunicarse al 264 544 6951, número habilitado también para realizar las inscripciones.

La convocatoria está dirigida a quienes quieran terminar el año con una experiencia artística y dar sus primeros pasos en el mundo del teatro.

La Biblioteca Popular Sur se encuentra en Mendoza Sur 1475, en Villa Krause, departamento Rawson.