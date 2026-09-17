La boda de Prandi y Ortega fue para arreglar la pareja tras una separación

La reciente boda entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega quedó envuelta en una controversia tras revelarse los conflictos recientes de la pareja y las rispideces en el entorno del clan Ortega. Las tensiones familiares se habrían originado tras la separación del músico de Ana Paula Dutil, una persona muy cercana a la familia, y el rápido blanqueo de su romance con la modelo. Las imágenes de la nueva pareja generaron malestar interno y peticiones de cautela.

Sumado a ese contexto, trascendió que la pareja atravesó un momento crítico hace 2 meses. Yanina Latorre abordó la situación al expresar: "A partir de ahí todos reconocen que no hay onda. Quien me lo contó se lo creo porque es alguien muy allegado. Julieta Prandi se enojó muchísimo con eso. Hoy me contaron el motivo de esa crisis, que es personal. La propuesta de casamiento vino para limar asperezas".

Aunque en su momento la propia Prandi se comunicó con la prensa para negar la distancia, existió un quiebre que lograron superar antes de dar el sí. Al respecto, Latorre agregó: "Porque él quería volver con ella. Justo fue hace dos meses, que fue cuando Ángel dijo que estaban separados. Venían en crisis, estuvieron mal, no sé si se llegaron a separar".

Ante la consulta de Ximena Capristo, la panelista optó por resguardar la causa puntual del conflicto y concluyó: "Yo sé el motivo, pero no voy a decir nada, ni sí ni no, porque se acaban de casar. Pero este casamiento viene a remendar esa crisis, de la que salieron".