La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo argentino. A pocas semanas de la fecha que trascendió para la celebración, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la particular temática que habría elegido la cantante: una fiesta inspirada en tres películas que representan distintos momentos de su historia de amor con el futbolista.

La información fue revelada por Yanina Latorre durante su programa en El Observador 107.9, donde aseguró que Tini está personalmente involucrada en cada aspecto de la organización. Según explicó, la artista diseñó una propuesta que combina elementos cinematográficos con una puesta en escena similar a la de sus espectáculos musicales.

"Ella lo escribió como si fuera un show", afirmó la conductora, quien destacó que la celebración tendrá una estética muy particular, pensada para sorprender a los invitados.

Uno de los detalles más llamativos es que la ambientación estará inspirada en tres películas que tendrían un significado especial para la pareja. Aunque todavía no trascendieron los títulos, Latorre adelantó que una de las protagonistas femeninas será fundamental para la decoración y la entrada de los novios.

La cantante se sentiría especialmente identificada con esa heroína por aspectos relacionados con su vida personal y su trayectoria profesional.

"Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo", expresó la periodista al describir la magnitud de la producción.

Además, reveló que los invitados ingresarían a través de una estructura de grandes dimensiones, similar a un túnel, diseñada para transportarlos simbólicamente al universo de una de las películas elegidas.

Cuándo y dónde sería la boda de Tini y De Paul

Según la información difundida por Latorre, el casamiento estaría previsto para el 19 de diciembre de 2026 en un exclusivo complejo ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los protagonistas todavía no confirmaron públicamente la fecha ni los detalles de la ceremonia.

Los festejos se extenderían durante tres días y comenzarían el 18 de diciembre con una cena íntima de Tini junto a sus amigas. Para la jornada siguiente estaría prevista una ceremonia simbólica, sin validez legal, seguida por una gran fiesta.

Otro aspecto que trascendió es que los novios permanecerían alojados en casas separadas dentro del predio durante las horas previas al evento.

La celebración reuniría a figuras del espectáculo, músicos y futbolistas cercanos a la pareja. Incluso, no se descarta que algunos artistas invitados participen con presentaciones musicales, aunque todavía no existe una lista oficial de asistentes.

Por último, los organizadores habrían dispuesto una restricción en el uso de teléfonos celulares durante la fiesta. La intención sería evitar la difusión anticipada de imágenes y permitir que los propios protagonistas decidan qué momentos compartir públicamente.

Mientras crece la expectativa por la boda, Tini y De Paul mantienen en reserva buena parte de los preparativos de una celebración que, según los adelantos, buscará combinar romanticismo, música y una producción cinematográfica.