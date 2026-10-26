La Bolsa de Brasil cayó 13,88% tras la reelección de Lula

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva provocó una jornada de extrema tensión en los mercados brasileños. El Ibovespa, principal índice de la Bolsa de San Pablo, cerró este lunes con una caída de 13,88%, mientras que el dólar avanzó 8,41% frente al real.

El índice terminó en 176.608 puntos y durante la rueda llegó a desplomarse 17,34%. La magnitud de la baja obligó a la B3 a activar el denominado circuit breaker, un mecanismo que suspende temporalmente las operaciones cuando el mercado registra movimientos extraordinarios.

Fue la primera vez que la herramienta se utilizó desde marzo de 2020, durante la pandemia de Covid-19. La primera interrupción duró 30 minutos después de que el Ibovespa superara una caída del 10%.

En el mercado cambiario, el dólar terminó en R$5,409, con un salto diario de 8,41%. Durante las primeras horas llegó a subir más del 11%.

Por qué los mercados reaccionaron con fuertes bajas

La reacción ocurrió un día después de que Lula derrotara a Flávio Bolsonaro en el balotaje y consiguiera un cuarto mandato presidencial.

Una parte importante de los inversores había comenzado a posicionarse en las semanas previas ante la expectativa de un triunfo de Bolsonaro, especialmente después de que el candidato opositor ganara la primera vuelta.

Tras aquel resultado, el Ibovespa había subido 7,70% y alcanzado niveles récord, mientras que el dólar había retrocedido 4,11%.

El resultado del domingo modificó esas expectativas y volvió a colocar en el centro de las preocupaciones del mercado la evolución del gasto público, la deuda y la capacidad del próximo gobierno para avanzar con un ajuste fiscal.

El circuit breaker volvió después de seis años

El mecanismo de seguridad de la Bolsa se activa cuando el Ibovespa pierde 10% respecto del cierre anterior. En ese caso, las operaciones se frenan durante 30 minutos.

Si después de la reapertura la caída alcanza el 15%, la suspensión puede extenderse durante una hora. El sistema busca reducir la volatilidad y permitir que los inversores procesen movimientos excepcionales.

El Tesoro brasileño también decidió cancelar subastas de títulos previstas para esta semana ante la fuerte volatilidad de los mercados.

Qué puede pasar después del impacto inicial

Analistas señalaron que la evolución de los activos dependerá ahora de las primeras señales económicas del Gobierno, especialmente de la política fiscal y del equipo que acompañará a Lula en su nuevo mandato.

La caída tampoco afectó a todas las compañías por igual. Las empresas más sensibles a las tasas de interés y al consumo interno sufrieron las mayores pérdidas, mientras algunas exportadoras se beneficiaron por la suba del dólar.

El primer día posterior al balotaje dejó así una señal contundente: después de una campaña marcada por fuertes expectativas financieras, el mercado brasileño comenzó la nueva etapa política con una de sus jornadas más turbulentas de los últimos años.