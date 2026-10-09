La bomba de Yanina Latorre sobre Zaira Nara y su ex tras su reconciliación

La reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen sorprendió al mundo del espectáculo luego de cuatro años separados. La pareja estuvo ocho años junta hasta su ruptura en septiembre de 2022. Ambos tienen dos hijos en común, Malaika y Viggo, y siempre mantuvieron un lazo cercano como familia. La modelo fue clara sobre el vínculo al expresar que "La buena relación estuvo y siempre fuimos una familia".

En medio del regreso del romance reapareció un episodio ocurrido en 2021 entre Mauro Icardi y La China Suárez. Se señaló que Jakob habría oficiado de celestino entre su concuñado y la actriz durante un viaje. El hecho generó malestar en la conductora, quien estaba en Milán con Wanda Nara mientras ellos se encontraban en París. Yanina Latorre opinó del tema en PrimiciasYa y recordó ese polémico momento.

La panelista se refirió a la inesperada vuelta y al escándalo del pasado que involucró al empresario en el Wandagate. Sobre la distancia previa comentó: "Pasaron un montón de años. Por ahí, cuerno con cuerno se empata. Se lo tenía guardado, le pregunté, me lo negó, me dijo que era la persona con quien tenía el vínculo más sano. Se lo creí. No me dio detalles".

La conductora reconoció que le gustaría saber más del reencuentro pero aclaró: "Quiero saber cómo fue que dijeron: 'Vamos de nuevo', pero no sé nada; si no, te lo diría. No hay como el padre de tus hijos, la familia. Uno puede tener una distancia y volver. Me pone contenta por ellos". Finalmente recordó el rol de Jakob en aquel escándalo: "Ahí empezó la crisis entre ellos. La leyenda cuenta que él estaba en el auto, en el hotel, mientras Mauro y la China estaban en el hotel".