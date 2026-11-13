La bomba del año: la China Suárez le quiere robar el novio a Wanda Nara

Nora Colosimo sorprendió a todos en el programa LAM al opinar sin filtros sobre la China Suárez y Martín Migueles luego de que se conociera una imagen de ambos sentados en el césped conteniendo a una menor.

En medio del conflicto judicial y mediático que involucra a Wanda Nara y a Mauro Icardi tras la denuncia en la casa de Nordelta, la madre de la conductora analizó la postal y lanzó una frase que generó repercusiones inmediatas entre los panelistas del ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito, donde expresó: “No me extrañaría que La China Suárez termine con Migueles”.

Ante la sorpresa generalizada en el estudio, la mediática explicó su postura y apuntó de manera directa contra la actriz al debatir sobre los motivos de su sorpresiva teoría.

Cuando los presentes le consultaron por las razones que la llevaban a pensar en un posible vínculo sentimental entre ambas figuras, Nora Colosimo argumentó de manera escueta y sentenció que era “no por él”, echando más leña al fuego en medio del escándalo.

Las declaraciones públicas de la madre de Wanda Nara no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios criticaron con dureza sus palabras al considerarlas innecesarias en medio de un contexto familiar tan delicado.

Varios internautas le remarcaron además que, si un romance de esas características llegara a concretarse en el futuro, también dependería de la aceptación de su actual yerno y no de una supuesta actitud individual por parte de la reconocida actriz.