La bomba que soltaron sobre el futuro de Moria Casán que sacudió a la TV

La conducción de Intrusos enfrenta un escenario de cambios de cara al próximo año ante la posible salida de Rodrigo Lussich y la continuidad individual de Adrián Pallares o la llegada de un nuevo reemplazo. En ese contexto, el nombre de Moria Casán figuró entre las opciones principales para asumir el mando del formato, apuntalado por el buen desempeño que tuvo durante su etapa previa en el ciclo. Sin embargo, la figura televisiva mantendrá su espacio actual al frente de Las mañanas de Moria por la pantalla de El Trece.

Ángel de Brito abordó el tema en el programa Ángel Responde del canal de streaming Bondi, donde detalló las novedades en torno a los movimientos del mercado televisivo. “Empecé a tirar de la lana del ovillo para ver quién viene, porque si va alguien, viene otro…es la ley de la tele. La propuesta para Moria Casán, empiezo por ahí…se queda en El Trece”, expresó el periodista para precisar la situación de la diva.

El dato brindado por el comunicador contradijo una versión difundida previamente por la mañana. “Eso lo confirmo, porque hoy Riva Roy dio la primicia de que Moria venía Intrusos. Primero, que era viejo, repetido. Segundo, Moria no va a Intrusos”, remarcó de Brito al momento de desestimar el rumor sobre el pase de canal.

A pesar de la negativa, existieron encuentros formales entre las partes para evaluar la propuesta. “Fueron Juan Cruz Ávila y el Chato Prada al teatro, el día que Moria estuvo en Intrusos, después tuvo una reunión. La quieren mucho, porque hizo los 4 meses de reemplazo de Rial y le devolvió la vida a Intrusos, pero Moria se queda en El Trece”, concluyó el conductor sobre las gestiones realizadas por los ejecutivos con miras a la temporada 2027.