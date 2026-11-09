La bomba que soltó Gimena Accardi sobre su novio 14 años menor

Gimena Accardi atraviesa un gran momento profesional con la segunda temporada de TILF y disfruta de su relación sentimental con Seven Kayne. En una entrevista reciente con Catalina Dlugi, la actriz se refirió al vínculo con el músico y cuestionó con firmeza las críticas recibidas por la diferencia de edad entre ambos.

Durante la charla radial, la artista reflexionó sobre el impacto mediático señalando "todo lo que puedan achacarnos van a estar achacándonos. El famoso patriarcado". Además, comparó el trato social expresando "toda la vida, aparte los tipos de 40 salieron con mujeres de 25", remarcando que en la intimidad "nunca fue un tema, no es un tema".

Sobre su pareja, de 27 años, remarcó que "es una persona de 27 años, bastante adulta y muy madura" y que trabaja y vive solo desde los 18 años. Al evaluar el trabajo del músico en su producción vertical, elogió su labor indicando "tiene una intensidad con naturalidad y sutileza muy difícil de encontrar" y que "sinceramente, jamás sentimos la diferencia de edad en el día a día".

La reconocida directora reconoció su felicidad actual afirmando "estoy viviendo un presente hermoso" y que prefiere enfocarse en el diario vivir "disfrutando la hora, el presente, el día a día". Respecto a la exposición mediática, reflexionó que "los que te aman y te conocen siguen estando acá a tu lado, y eso para mí es lo más valioso".

Finalmente, tras repasar el éxito de su ficción al superar 100 millones de reproducciones y su paso por Málaga, destacó su crecimiento profesional concluyendo "estudié dirección cinematográfica, hace 27 años que trabajo en el medio" y que "ahora estoy en un momento de mi vida donde me gusta mostrar mi trabajo y hacerme cargo de quién soy".