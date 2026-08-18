La bomba sobre la China Suárez: “Ella está escondiendo un macho"

A pesar de que Mauro Icardi y la China Suárez intentan mostrar una unión sin fisuras en sus perfiles públicos, una reciente lectura de cartas puso en duda la continuidad de la pareja. Durante un vivo con Martín Cirio, una tarotista analizó el presente de los protagonistas en la "casa de los sueños" de Nordelta mientras se cocinaba un nuevo drama familiar. Al iniciar la consulta, la pitonisa exclamó "¿La China se va a separar? Vamos a ver. Ay, se voló una carta. Está cargada, la China…".

Las predicciones no resultaron alentadoras para el futuro de los enamorados en lo que algunos definen como una "novela turca" en "cuenta regresiva". Según la especialista, el panorama actual indica un desenlace inminente para la relación. "Mirá, hay tormenta. Hay algo que está escondiendo. Ya está escondiendo algo y hay separación", lanzó la mujer ante la mirada atenta de los espectadores. Ante la duda de Cirio, quien preguntó "¿Sale que está escondiendo?", la respuesta fue contundente respecto a la presencia de una tercera persona.

La tarotista insistió en que la actriz, también conocida como "Sangre Japonesa", mantiene un secreto que involucra a un hombre de carácter dominante. "Sí, un macho. ¡Un macho!", afirmó para luego agregar que "Mira, sale, totalmente. ¿Viste? Un alfa, un alfa ahí, totalmente. Y es lo que está escondiendo". Sobre el tiempo que le queda a la relación actual, la experta fue tajante al señalar que "No tiene mucha duración. Es algo que se termina pronto".

Este escenario de incertidumbre coincide con un nuevo enfrentamiento donde los involucrados están "en pie de guerra" con Benjamín Vicuña. El futbolista utilizó sus redes sociales para burlarse del actor chileno mediante una foto de su bidet e inodoro acompañada por emojis de carcajada y la canción "Ay, ay, ay". La letra de la China Suárez contiene frases picantes como "Si yo hablara vos te irías del país". Esta acción reavivó el escándalo por aquel posteo donde ella llamó a su ex "el papá del año".

En aquella oportunidad, la artista había sido muy dura con Vicuña al escribir "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito de Instagram pero se la pasa encerrado en el baño por sus adicciones". Ahora, la burla de Icardi parece hacer referencia directa a esas acusaciones sobre los presuntos excesos del actor. Mientras tanto, el entorno mediático aguarda por ver si se cumplen las visiones de las cartas sobre este conflictivo triángulo amoroso.