La Bombonera mostró una imagen poco habitual durante el partido entre Argentina y Uruguay: numerosas tribunas vacías en el primer encuentro de la Selección tras el retiro de Lionel Messi. Para un clásico rioplatense y en un estadio acostumbrado a recibir grandes convocatorias, la baja presencia de público llamó la atención.

Según trascendió, se vendió poco más de la mitad de las entradas disponibles para el amistoso. La situación sorprendió por la expectativa que suelen generar las presentaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque esta vez el contexto fue diferente: el seleccionado comenzó una nueva etapa sin su máxima figura.

La ausencia de Messi apareció como uno de los posibles motivos de la menor demanda. Durante años, la presencia del capitán fue un atractivo central para los hinchas, que acompañaron al equipo en distintos estadios del país para verlo jugar con la camiseta argentina.

Los precios de las entradas, otro factor en discusión

El valor de las localidades también quedó bajo la lupa. Para el encuentro ante Uruguay, las entradas generales costaron $95.000, mientras que las plateas tuvieron precios que fueron desde los $140.000 hasta los $290.000, según el sector.

La diferencia entre esos valores y el contexto económico puede haber influido en la decisión de los hinchas. A eso se sumó que se trató de un amistoso, sin puntos en juego ni una competencia oficial de por medio.

La AFA había informado que todavía quedaba un remanente de localidades durante el mismo viernes, horas antes del inicio del encuentro. La disponibilidad de tickets reforzó la imagen de una convocatoria menor a la habitual.

Una postal que acompañó el debut sin Messi

La baja asistencia se convirtió en uno de los temas destacados de la noche, incluso más allá del resultado deportivo. Argentina terminó perdiendo 2-1 ante Uruguay, con goles de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo para la visita, mientras que Julián Álvarez marcó el descuento.

Así, el primer partido de la Selección sin Messi dejó dos imágenes fuertes: una derrota en La Bombonera y un estadio con numerosos lugares vacíos, una postal que abrió interrogantes sobre el poder de convocatoria del equipo en esta nueva etapa.