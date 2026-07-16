La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una escena descontracturada que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Mientras Lionel Messi brindaba una entrevista después del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, Claudio "Chiqui" Tapia apareció por detrás y protagonizó un divertido momento que hizo sonreír al capitán.

El presidente de la AFA caminaba por la zona mixta con la pelota del partido bajo el brazo, acompañado por Luciano Nakis. Cuando pasó junto a Messi, decidió recrear una escena que ya se había convertido en meme durante la Copa América 2024.

"¡Leo!", lo llamó Tapia para captar su atención. En ese instante, Nakis le secó la nuca con una toalla, mientras el dirigente comentaba entre risas: "Me secan la nuca".

Messi interrumpió por unos segundos la entrevista, sonrió al ver la situación y luego continuó respondiendo las preguntas de los periodistas.

La imagen recordó inmediatamente a un episodio ocurrido durante la Copa América disputada en Estados Unidos. En aquella oportunidad, una cámara de televisión captó a Luciano Nakis secándole la nuca a Tapia mientras seguía un partido desde un palco, una escena que se volvió viral y generó una gran cantidad de memes en las redes sociales.

Lejos de incomodarse por aquella repercusión, el propio presidente de la AFA se tomó el episodio con humor. Incluso publicó una fotografía junto a Nakis con una toalla sobre la cabeza y explicó que atravesaba un cuadro de fiebre y malestar debido a las altas temperaturas.

Dos años después, Tapia decidió revivir aquel momento frente a las cámaras y con Messi como testigo. La ocurrencia provocó una sonrisa del capitán y se transformó en una de las postales más distendidas de una noche histórica para la Selección Argentina, que el próximo domingo buscará ante España conquistar la cuarta Copa del Mundo.