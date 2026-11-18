La polémica volvió a rodear a Mauro Icardi y la China Suárez luego de que Ángel de Brito asegurara que la actriz tuvo un encuentro con Leandro Paredes, reconocido jugador de la Selección Argentina. Frente a esta versión mediática, el delantero decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro su postura con una serie de publicaciones que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

En primer lugar, Mauro Icardi eligió compartir cuatro fotografías junto a su actual pareja para desestimar cualquier tipo de crisis entre ellos. En las imágenes publicadas en sus historias se los pudo observar disfrutando de una cena muy romántica, mostrándose sumamente cómplices entre risas y besos frente a la cámara.

Sin embargo, el futbolista no se conformó con las postales y redobló la apuesta con un contundente texto dirigido a quienes hablan de su vida privada. En su mensaje escribió: "No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… entiendo que tienen cuentas que pagar, pero que gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia".

Lejos de ponerle un freno a su enojo, el jugador continuó apuntando directamente contra los periodistas y panelistas del espectáculo. En el mismo descargo expresó sin filtros: "Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato". Para finalizar su descargo en la red social, remató: "Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas".

Toda esta reacción se desencadenó a raíz de las declaraciones de Ángel de Brito, quien recordó la recordada noche en París donde se inició el famoso Wanda-gate. Según la información que manejaba el conductor, en aquel momento Eugenia habría mantenido un acercamiento íntimo con un integrante del plantel nacional.

Para mantener el suspenso durante su transmisión, el periodista planteó un enigmático junto a La Barby para que la audiencia adivinara de quién se trataba. Allí lanzó la primera pista: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa".

Ante la expectativa generada, La Barby intervino diciendo: "A ver si lo dicen en el chat...". Segundos después, el conductor agregó otra característica física del deportista al mencionar: "Ojos lindos...". Al notar que los usuarios acertaron rápidamente en los comentarios, bromeó sobre la velocidad de su público frente a su propio equipo de trabajo.

Finalmente, el periodista celebró la deducción de los espectadores con una frase fiel a su estilo: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'". Cuando el nombre de Leandro Paredes inundó el chat del programa en vivo, concluyó: "Ese, chicos".