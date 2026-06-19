La bronca de las mamás de la Selección tras la fake news del papá de Messi

Un fuerte malestar se generó en el entorno de la Selección argentina a raíz de la difusión de una noticia falsa en Luzu TV por parte de Flor Peña, quien aseguró de forma errónea que el padre de Lionel Messi había fallecido. La situación alteró la tranquilidad del seleccionado y repercutió de forma inmediata en el círculo íntimo de los futbolistas.

Los detalles de la repercusión interna se conocieron en el programa El Diario de Mariana, donde se expuso cómo afectó la situación a los familiares. El panelista Juan Riva Roy relató el mensaje que recibió de una madre de los futbolistas, quien le transmitió "los felicito por la reflexión que están haciendo al aire, los estoy viendo soy la mamá de…, por experiencia estos comentarios duelen, el grupo de las mamás de la Scaloneta arde, esto escaló al nivel alto". El chat de WhatsApp de las madres se transformó en el foco de la preocupación y la angustia, dejando en evidencia la sensibilidad de los jugadores ante los temas vinculados a sus familias.

Los efectos del rumor también alcanzaron a la conducción del fútbol argentino y a la propia conductora del ciclo de streaming. Con respecto a esto, Martín Salwe detalló que "Flor Peña estaba devastada con el llamado de Nico Occhiato, no paraba de llorar, pero a quien molestó mucho lo que pasó fue a la AFA, puntualmente al Chiqui Tapia".

En un primer momento, la confusión instaló versiones sobre un inmediato traslado del delantero hacia Buenos Aires. Sobre la viabilidad de este traslado, Martín Salwe aclaró que "la logística y la parte operativa para que Messi venga a la Argentina entre partido y partido siempre va a estar disponible, ustedes saben muy bien que tiene avión privado y lo puede hacer, puede viajar a cualquier parte del mundo cuando quiera, pero esa información en particular de que vendría a la Argentina no trascendió".

Finalmente, el panorama sobre el presente de los allegados del capitán en el Mundial 2026 fue completado por Guido Záffora, quien precisó que "quienes están acompañando a Messi son Antonela y sus hijos, los demás están todos acá con Celia por la salud del papá de Leo".